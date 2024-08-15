У двох містах молодики спалили 10 автомобілів військових — їх найняли спецслужби Росії

Затриманий палій автомобілей військових. Фото: СБУ

У двох містах України спецслужби затримали російських агентів. Вони спалили десяток автомобілів, які належать військовим.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у четвер, 15 серпня.

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Харків

За даними спецслужб, у Харкові було затримано 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

Зазначається, що через Telegram-канали він шукав можливість підзаробити. Там на нього і вийшов представник російської розвідки, запропонувавши гроші за співпрацю.

Виконуючи завдання російського куратора, молодик за ніч підпалив одразу шість автомобілів військових.

"Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину", — йдеться у повідомленні.

Чоловік наразі перебуває під вартою. Йому загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі.

Хлопцю загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі. Фото: СБУ

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині російські спецслужби до виконання завдань проти України залучили неповнолітнього.

У СБУ повідомляють, що було затримано 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ.

Ці автомобілі проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Молодики на велосипедах об’їжджали територію свого району і відслідковували авто українських військ.

"Після виявлення потенційних цілей зловмисники фотографували їх та відправляли на "погодження" замовнику", — підкреслюють силовики.

Наголошується, що після погодження з окупантами, молоді люди виготовляли легкозаймисту суміш, обливали військові авто та підпалювали. Інструкцію, як приготувати відповідну суміш, давав ФСБшник.

Уточнюється, що 18-річному хлопцю загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі. Він під вартою.

Питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта справи наразі вирішується правоохоронцями.