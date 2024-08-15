У двох містах молодики спалили 10 автомобілів військових — їх найняли спецслужби Росії

Спалили десяток автомобілів військових — у двох містах України затримали агентів ФСБ
У двох містах України спецслужби затримали російських агентів. Вони спалили десяток автомобілів, які належать військовим.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у четвер, 15 серпня.
Харків
За даними спецслужб, у Харкові було затримано 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.
Зазначається, що через Telegram-канали він шукав можливість підзаробити. Там на нього і вийшов представник російської розвідки, запропонувавши гроші за співпрацю.
Виконуючи завдання російського куратора, молодик за ніч підпалив одразу шість автомобілів військових.
"Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину", — йдеться у повідомленні.
Чоловік наразі перебуває під вартою. Йому загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі.
Івано-Франківська область
На Івано-Франківщині російські спецслужби до виконання завдань проти України залучили неповнолітнього.
У СБУ повідомляють, що було затримано 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ.
Ці автомобілі проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.
Молодики на велосипедах об’їжджали територію свого району і відслідковували авто українських військ.
"Після виявлення потенційних цілей зловмисники фотографували їх та відправляли на "погодження" замовнику", — підкреслюють силовики.
Наголошується, що після погодження з окупантами, молоді люди виготовляли легкозаймисту суміш, обливали військові авто та підпалювали. Інструкцію, як приготувати відповідну суміш, давав ФСБшник.
Уточнюється, що 18-річному хлопцю загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі. Він під вартою.
Питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта справи наразі вирішується правоохоронцями.
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