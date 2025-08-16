Видео
Главная Харьков Жара до +35 и дождь — какая погода будет на Харьковщине завтра

Жара до +35 и дождь — какая погода будет на Харьковщине завтра

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 21:38
Погода в Харькове и области 17 августа — прогноз на завтра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 17 августа, на Харьковщине ожидается жаркая летняя погода с незначительными осадками. Температура будет определяться влиянием юго-западных ветров, которые местами будут усиливаться.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 17 августа

В ночное время в области будет преобладать сухая погода без осадков, однако днем возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западного направления будет достигать 7-12 м/с, а местами порывы будут усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем столбики термометров поднимутся до +30...+35 °С.

В Харькове ночь пройдет без осадков, а днем вероятен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +16...+18 °С ночью до +31...+33 °С днем.

Прогноз погоди на 17 серпня
Прогноз погоды на 17 августа. Фото: Meteopost

Ранее синоптики предупредили жителей Украины, где завтра ждать грозовые дожди.

А также астросиноптики зафиксировали 40 пятен на Солнце, которые спровоцировали магнитные бури.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
