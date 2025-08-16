Відео
Спека до +35 та дощ — яка погода буде на Харківщині завтра

Спека до +35 та дощ — яка погода буде на Харківщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 21:38
Погода в Харкові та області 17 серпня — прогноз на завтра
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 17 серпня, на Харківщині очікується спекотна літня погода з незначними опадами. Температура буде визначатися впливом південно-західних вітрів, які подекуди посилюватимуться.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові та області 17 серпня

У нічний час по області переважатиме суха погода без опадів, проте вдень можливі локальні короткочасні дощі та грози.

Вітер південно-західного напрямку сягатиме 7-12 м/с, а місцями пориви підсилюватимуться до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30…+35 °С.

У Харкові ніч пройде без опадів, а вдень імовірний невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від +16…+18 °С уночі до +31…+33 °С вдень.

Прогноз погоди на 17 серпня
Прогноз погоди на 17 серпня. Фото: Meteopost

Раніше синоптики попередили мешканців України, де завтра чекати грозові дощі.

А також астросиноптики зафіксували 40 плям на Сонці, які спровокували магнітні бурі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
