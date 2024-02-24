Спиливал зубы и пытал людей на Харьковщине — агенту ФСБ РФ выдвинули подозрение за издевательства

Принадлежности пыток изъятые у злоумышленника. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский агент Федеральной службы безопасности жестоко пытал и издевался над мирным населением Харьковщины. Злоумышленник в Волчанске проводил "профилактику" для проукраински настроенных граждан по указанию российских спецслужб. За незаконное содержание граждан и нанесение телесных повреждений сотруднику ФСБ объявлено подозрение по факту нарушения законов войны.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 23 февраля.

Агент ФСБ пытал гражданских в Харьковской области

Следователи установили, что агент ФСБ — уроженец Московской области и работает в 9-м управлении департамента оперативной информации спецслужбы. В начале великой войны его направили в оккупированный Волчанск. Там россиянин по указанию руководства ФСБ должен был контролировать украинцев и подавлять сопротивления. В случае, если граждане проявляли проукраинские настроения, злоумышленник должен был проводить "профилактику".

Сотрудник ФСБ РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

"По данным следствия, в апреле 2022 года работник ФСБ РФ совместно еще с десятью российскими военными в Волчанске остановили автомобиль местного жителя. Россияне подозревали потерпевшего в сотрудничестве с ВСУ, СБУ и передачи дислокаций мест российской армии. Они приказали мужчине двигаться на собственном авто за сообщенным маршрутом при сопровождении двух российских военных, которые сказали: "Без резких движений, или будем стрелять", — говорится в сообщении.

В местной прокуратуре россияне уже обустроили место для пыток и когда туда прибыл житель Волчанска, оккупанты силой затащили мужчину в подвал и издевались над ним. Кроме задержанного водителя в помещении захватчики незаконно удерживали еще десять человек.

Потерпевшего постоянно допрашивали и пытали. Сотрудники спецслужбы РФ привязали к ушам мужчины провода и били током, а еще пилили напильником зубы.

"Задержанного били по всему телу, не давали питьевую воду, а среди еды периодически была каша, которую оккупанты приносили в техническом ведре. При этом подозреваемый не только отдавал приказы на жестокое обращение, но и лично участвовал в пытках", — добавили в прокуратуре.

Электроприбор для пыток. Фото: Харьковская областная прокуратура

В целом украинец пробыл в плену 86 суток. Он смог убежать от россиян переплыв реку, и добрался на подконтрольную государству территорию.

Российскому преступнику заочно объявлено подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Доска в подвале, где содержались люди. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области впервые вынесен приговор о пожизненном заключении бывшему сотруднику полиции за госизмену. Правоохранитель передавал данные о расположении ВСУ в ФСБ РФ.

Также в Киеве СБУ задержала "спящего" агента российской ФСБ. В начале войны мужчина передавал информацию противнику для прорыва обороны столицы.