Спилював зуби та катував людей на Харківщині — агенту ФСБ РФ висунули підозру за знущання

Приладдя катувань вилучене у зловмисника. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російський агент Федеральної служби безпеки жорстоко катував та знущався з мирного населення Харківщини. Зловмисник у Вовчанську проводив "профілактику" для проукраїнськи налаштованих громадян за вказівкою російських спецслужб. За незаконне утримування громадян та нанесення тілесних ушкоджень співробітнику ФСБ оголошено підозру за фактом порушення законів війни.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в п'ятницю, 23 лютого.

Агент ФСБ катував цивільних на Харківщині

Слідчі встановили, що агент ФСБ — уродженець Московської області, та працює у 9-му управління департаменту оперативної інформації спецслужби. На початку великої війни його направили в окупований Вовчанськ. Там росіянин за вказівкою керівництва ФСБ мав контролювати українців та придушувати рух опору. У випадку, якщо громадяни виявляли проукраїнські настрої, то зловмисник мав проводити "профілактику".

Співробітник ФСБ РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

"За даними слідства, у квітні 2022 року працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Росіяни підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі дислокацій місць російської армії. Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових, які сказали: "Без резких движений, или будем стрелять", — йдеться в повідомленні.

У місцевій прокуратурі росіяни вже облаштували катівню і коли туди прибув мешканець Вовчанська, окупанти силою затягли чоловіка до підвалу і знущалися з нього. Окрім затриманого водія в приміщенні загарбники незаконно утримували ще десятьох людей.

Потерпілого постійно допитували та катували. Співробітники спецслужби РФ прив'язали до вух чоловіка дроти та били струмом, а ще пиляли напилком зуби.

"Затриманого били по всьому тілу, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі. При цьому підозрюваний не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях", — додали в прокуратурі.

Електроприлад для катувань. Фото: Харківська обласна прокуратура

Загалом українець пробув в полоні 86 діб. Він зміг втекти від катів перепливши річку, і дістався на підконтрольну державі територію.

Російському злочинцю заочно оголошено підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Дошка у підвалі, де утримували людей. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Харківщині вперше винесено вирок про довічне ув'язнення колишньому співробітнику поліції за держзраду. Правоохоронець передавав дані про розташування ЗСУ до ФСБ РФ.

Також у Києві СБУ затримала "сплячого" агента російської ФСБ. На початку війни чоловік передавав інформацію ворогу для прориву оборони столиці.