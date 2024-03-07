Сотрудница Харьковского метрополитена разоблачена в распространении пропаганды Кремля
Служба безопасности собрала доказательства противоправной деятельности сотрудницы городского коммунального предприятия "Харьковский метрополитен", оправдывающей вооруженную агрессию РФ против Украины. За этим преступлением ей грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Материалы дела
По данным следствия, 51-летняя женщина, занимавшая должность дежурного станционного поста централизации на одной из станций метрополитена, систематически оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и распространяла нарративы, подобные кремлевской пропаганде.
Во время исполнения служебных обязанностей и общения с коллегами злоумышленница пыталась убедить, что российская агрессия в Украине не существует, а война на востоке страны – это внутренний гражданский конфликт. Она даже пыталась оправдать наличие "ополчения Донбасса" и исключает факт присутствия российских военных на оккупированных территориях.
"Комментируя полномасштабное вторжение РФ в Украину, злоумышленница отрицала национально-освободительный характер украинского сопротивления государству-агрессору, заявляя, что это якобы "НАТО воюет с россией руками украинцев", — пишет Адбула.
Пока ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное должностным лицом.
Напомним, что правоохранители задержали двух человек, бывших служащих филиала "Харьковгаз", подозреваемых в передаче врагу важных картографических данных газовых сетей. Колаборантам грозит от десяти до двенадцати лет лишения свободы.
Также мы писали о том, что жительница Одессы помогала оккупантам готовить воздушную атаку на город. Она сообщала россиянам о расположении сил украинского ПВО, за что ей грозит пожизненное заключение.
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