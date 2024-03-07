Затримано двох ексфахівців, які передавали ворогу карти газових мереж на Харківщині

Працівник АТ "Харківгаз" . Ілюстроване фото: АТ "Харківгаз" / Facebook

Правоохоронці затримали двох осіб, колишніх службовців філії "Харківгаз", які підозрюються у передачі ворогу важливих картографічних даних газових мереж. Колаборантам загрожує від десяти до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, один із них очолював Господарське товариство "Газова служба" під час окупації міста, отримуючи за це винагороду у розмірі 55 тисяч російських рублів. Другий підозрюваний займав посаду головного інженера у зазначеному псевдопідприємстві та отримував заробітну плату в розмірі 48 тисяч російських рублів.

Підозрюваний колишній працівник філії "Харківгаз". Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Підозрювані встановили та керували діяльністю псевдопідприємства, мобілізуючи підлеглих для виконання завдань. Обидва зловмисники передали російським представникам карти газових мереж Харківської області, що надавало агресору можливість коригувати обстріли та завдавати шкоду мирному населенню, перешкоджаючи відновленню газопостачання до будинків та інших об'єктів.

Підозрюваний колишній працівник філії "Харківгаз". Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"Ці дані допомогали агресору корегувати обстріли з метою завдання найбільшої шкоди Україні, терору місцевого населення, позбавляючи можливості відновити газопостачання до житлових будинків та адміністративних будівель", — розповідають у прокуратурі.

Після визволення міста, обидва пособники ворога намагалися уникнути відповідальності, спрямовуючи свої кроки спочатку в Вовчанськ, а потім переховуючись у Харкові. Правоохоронці, затримали їх, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам за статтею "пособництво державі-агресору в групі осіб, залученої до вчинення злочину без передвідома двох виконавців".

Нагадаємо, що на Харківщині затримали колаборанта, який добровільно працював на окупантів.

Також ми писали про те, що жителька Одеси допомагала окупантам готувати повітряну атаку на місто. Вона повідомляла росіянам про розташування сил української ППО, за що їй загрожує довічне ув'язнення.