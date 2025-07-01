Экс-заместителя мэра Харькова Руденко взяли под стражу

Андрей Руденко в суде. Фото: ХАЦ

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и определил бывшему заместителю мэра города Андрею Руденко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Руденко будет находиться в Харьковском СИЗО до 26 августа 2025 года без определения размера залога.

Об этом информирует "Думка".

Реклама

Читайте также:

Экс-заместителя мэра Харькова отправили в СИЗО

Харьковский суд поддержал ходатайство прокуратуры о заключении Андрея Руденко под стражу.

Киевский райсуд Харькова избрал бывшему заместителю мэра, политику Андрею Руденко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток — до 26 августа 2025 года включительно.

Соответствующее решение в понедельник, 30 июня, приняла судья Светлана Колесник. Она добавила, что ходатайство адвоката Руденко Виталия Соломахи об определении размера залога отклонено. Размер залога Руденко не определен.

Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней с момента получения текста. Сразу после оглашения решения Руденко сказал журналистам, что будет обжаловать судебное решение.

Отметим, что 28 июня этого года Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что бывший заместитель городского головы Харькова и группа лиц подозреваются в завладении 5,4 млн грн бюджетных средств, выделенных на фортификации.

Правоохранители собрали доказательства причастности экс-чиновника и ряда коммерческих структур к хищению денег, выделенных на строительство фортификаций.

Напомним, что недавно правоохранители задержали бывшего заместителя мэра Харькова — его подозревают в хищении миллионов на строительстве защитных фортификаций.

Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышеву.