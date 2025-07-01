Ексзаступника мера Харкова Руденка взяли під варту

Андрій Руденко у суді. Фото: ХАЦ

Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора та визначив колишньому заступнику мера міста Андрію Руденку запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 2 місяці. Руденко буде перебувати в Харківському СІЗО до 26 серпня 2025 року без визначення розміру застави.

Про це інформує "Думка".

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Харківський суд підтримав клопотання прокуратури про взяття Андрія Руденка під варту.

Київський райсуд Харкова обрав колишньому заступнику мера, політику Андрію Руденку запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб — до 26 серпня 2025 року включно.

Відповідне рішення у понеділок, 30 червня, ухвалила суддя Світлана Колесник. Вона додала, що клопотання адвоката Руденка Віталія Соломахи про визначення розміру застави відхилене. Розмір застави Руденку не визначений.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту отримання тексту. Одразу після оголошення рішення Руденко сказав журналістам, що буде оскаржувати судове рішення.

Зазначимо, що 28 червня цього року Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що колишній заступник міського голови Харкова та група осіб підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на фортифікації.

Правоохоронці зібрали докази причетності ексвисокопосадовця та низки комерційних структур до розкрадання грошей, виділених на будівництво фортифікацій.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали колишнього заступника мера Харкова — його підозрюють в розкраданні мільйонів на будівництві захисних фортифікацій.

Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову.