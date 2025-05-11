Скандал с ТЦК в Харькове — как комментирует драку военкомат

Спровоцировал драку — в ТЦК Харькова ответили на избиение мужчины
Несколько дней назад в Харькове произошла драка между работниками территориального центра комплектования и мужчиной призывного возраста. Отмечается, что конфликт возник из-за провокации харьковчанина.
Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП 11 мая.
Реакция ТЦК на драку с мужчиной
"Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние. Подчеркиваем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", — говорится в сообщении.
В ТЦК заявили, что из-за этого инцидента назначили служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 9 мая в Харькове произошел скандал между работниками ТЦК и 49-летним мужчиной. Сообщается, что его незаконно удерживали в военкомате и избивали.
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