Скандал із ТЦК у Харкові — як коментує бійку військкомат

ТЦК розмовляє з чоловіком на вулиці. Ілюстративне фото: facebook.com/lvivobltck

Кілька днів тому у Харкові трапилась бійка між працівниками територіального центру комплектування та чоловіком призовного віку. Зазначається, що конфлікт виник через провокації харків'янина.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП 11 травня.

Реклама

Читайте також:

Реакція ТЦК на бійку з чоловіком

"Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК заявили, що через цей інцидент призначили службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності.

Скриншот допису Харківського ОТЦК та СП

Нагадаємо, 9 травня у Харкові трапився скандал між працівниками ТЦК та 49-річним чоловіком. Повідомляється, що його незаконно утримували у військкоматі та били.

Також ми писали, як караються працівники ТЦК за перевищення службових повноважень. Адвокат пояснив усі деталі.