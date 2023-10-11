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Стали на учет в больницах ради "товара": в Харьковской области разоблачили группу наркоторговцев

11 октября 2023 17:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Стали на учет в больницах ради метадона: в Харьковской области разоблачили группу наркосбытчиков
Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области полиция задержала группу наркоторговцев, которые использовали необычную схему для получения метадона для последующей продажи. В результате операции правоохранителей были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 41 и 48 лет, которые являются жителями города Лозовая.

Об этом сообщает Департамент Стратегических Расследований Нацполиции.

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Материалы дела

По данным следствия, эти находились на заместительной поддерживающей терапии в одном из медицинских учреждений Днепропетровской области. Они обращались за рецептами в несколько разных больниц в Днепре. Другими словами, эти лица "дважды зарегистрировались" как "пациенты" сразу в пяти больницах. Также известно, что они ставили на учет других лиц, находившихся в местах лишения свободы.

"По такой схеме получали метадон каждые 10 дней и уже в Лозовой сбывали его наркозависимым лицам методом "закладок" или "из рук в руки", — рассказывают правоохранители.

9 октября полиция в Харьковской области и Лозовском районе провела совместную операцию и задержала эту преступную группу. Фигурантам дела было предъявлено подозрение. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харьковской области будут судить полицейских, которые "охотились" за наркозависимыми людьми, чтобы выбить у них деньги.

Также мы писали о том, что на Львовщине стражи порядка разоблачили подпольную лабораторию, которая занималась производством наркотиков. Во время обысков там обнаружили и изъяли психотропные вещества почти на 90 миллионов гривен.

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