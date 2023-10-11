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Стали на облік у лікарнях заради "товару": на Харківщині викрили групу наркозбувачів

11 жовтня 2023 17:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Стали на облік у лікарнях заради метадону: на Харківщині викрили групу наркозбувачів
Чоловічі руки в кайданках. Ілюстративне фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківській області поліція затримала групу наркозбувачів, які використовували незвичайну схему для отримання метадону для подальшого продажу. У результаті операції правоохоронців було затримано трьох чоловіків у віці 30, 41 та 48 років, які є мешканцями міста Лозова.

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

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Матеріали справи

За даними слідства, ці особи перебували на замісній підтримувальній терапії в одному з медичних закладів Дніпропетровської області. Вони зверталися за рецептами до кількох різних лікарень в Дніпрі. Іншими словами, ці особи "подвійно зареєстровувались" як "пацієнти" відразу в п'яти лікарнях. Також відомо, що вони ставили на облік інших осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. 

"За такою схемою отримували метадон кожні 10 днів і вже в Лозовій збували його наркозалежним особам методом "закладок" чи "з рук у руки", — розповідають правоохоронці. 

9 жовтня поліція в Харківській області та Лозівському районі здійснили спільну операцію і затримали цю злочинну групу. Фігурантам справи було пред'явлено підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловікам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, що у Харківській області судитимуть поліцейських, які "полювали" за наркозалежними людьми, аби вибити в них гроші.

Також ми писали про те, що на Львівщині правоохоронці викрили підпільну лабораторію, яка займалась виробництвом наркотиків. Під час обшуків там виявили та вилучили психотропних речовин на майже 90 мільйонів гривень. 

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