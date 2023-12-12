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Стали известны детали трагедии в Харькове, где человек сгорел заживо в лифте

12 декабря 2023 22:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стали известны детали трагедии в Харькове, где человек сгорел заживо в лифте
Спасатель открывает лифт. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове произошла трагедия сегодня, 12 декабря. Там во время пожара в лифте одного из жилых домов по улице Сергея Грицевца сгорел мужчина. Жители дома сообщили, что лифт был в плохом состоянии и не работал по несколько дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Подробности пожара в лифте Харькова

Жительница дома, в котором произошел пожар, отметила, что лифт постоянно ломался и часто находился в нерабочем состоянии. Его ремонтировали редко, и в основном он был закрыт. Местные жители говорят, что крики мужчины были слышны из лифта в момент, когда произошел пожар, "он заживо сгорел в лифте".

"Лифт не был в нормальном состоянии. В воскресенье целый день не работал. Починили только в понедельник в десять часов. Проблемы были постоянно", — добавила одна из жительниц.

Журналисты Новини.LIVE указывают, что в подъезде дома по-прежнему стоит запах горелого, а возле лифтов повесили новые наклейки с надписью "Не курить".

Напомним, утром 12 декабря в Харькове произошла трагедия — в результате пожара в лифте погиб мужчина. Событие произошло в 05:24, когда загорелся лифт в лифтовой шахте.

Добавим, в Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последний месяц разместил более 20 соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили почти в полтора миллиона гривен.

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