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Стали відомі деталі трагедії у Харкові, де людина згоріла живцем у ліфті

12 грудня 2023 22:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стали відомі деталі трагедії у Харкові, де людина згоріла живцем у ліфті
Рятувальник відкриває ліфт. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові сталася трагедія сьогодні, 12 грудня. Там під час пожежі в ліфті одного з житлових будинків на вулиці Сергія Грицевця згорів чоловік. Мешканці будинку повідомили, що ліфт був у поганому стані та не працював по декілька днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Мешканка будинку, у якому сталася пожежа зазначила, що ліфт постійно ламався та часто був у неробочому стані. Його ремонтували рідко і переважно він був зачинений. Місцеві жителі кажуть, що крики чоловіка було чутно з ліфта у момент, коли сталася пожежа, "він живцем згорів в ліфті". 

"Ліфт не був у нормальному стані. У неділю цілий день не працював. Полагодили тільки в понеділок о 10 годині. Проблеми були постійно", — додала одна з мешканок. 

Журналісти Новини.LIVE вказують, що в підʼїзді будинку досі стоїть запах горілого, а біля ліфтів повісили нові наліпки з підписом "Не курити".

Нагадаємо, вранці 12 грудня у Харкові сталася трагедія — в результаті пожежі в ліфті загинув чоловік. Подія трапилася о 05:24, коли загорівся ліфт у ліфтовій шахті.

Додамо, в Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства за останній місяць розмістив понад 20 відповідних тендерів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили майже в півтора мільйона гривень. 

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