Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Подсреднего

Последствия российских обстрелов Харьковщины. Фото: Олег Синегубов

В ночь на 24 декабря враг обстрелял с. Подсреднее Харьковской области. В результате атаки пострадали двое мужчин — 65-летний отец и 34-летний сын.

Об этом рассказал руководитель Великобурлукской СВА Виктор Терещенко в комментарии Суспільному.

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По словам Терещенко, раненые во время обстрела — отец и сын.

Так, отец получил минно-взрывную травму, а сын — осколочное ранение, его госпитализировали в больницу Харькова.

Он отметил, что обстрел произошел в 02:22 — мужчины были дома. Пока еще устанавливается тип оружия, из которого обстреляли поселок.

Напомним, что за прошедшие сутки кафиры обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Удары по гражданским врагам наносил из артиллерии и минометов.

Кроме того, ночью 24 декабря русская армия обстреляла центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.