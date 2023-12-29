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Стало известно, сколько людей погибло в результате массированного ракетного обстрела Харькова

29 декабря 2023 12:32
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Стало известно, сколько людей погибло в результате массированного ракетного обстрела Харькова
Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В результате массированного ракетного обстрела Харькова погибли три человека, еще тринадцать — ранены. В общей сложности в период с 05:00 до 08:00 утра по городу ударили 22 раза.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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"По состоянию на данный момент известно о трех погибших и тринадцати раненых. Продолжаются поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре уточнили, что за три часа — с 5 до 8 утра — оккупанты ударили по Харькову 22 раза. Скорее всего удары наносились ракетами типа С-300.

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

"В городе повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и т.д. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники", — отметили в пресс-службе.

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пока прокуроры документируют последствия ракетной атаки, начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Следственные действия продолжаются.

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 29 декабря, в Украине объявили о ракетной опасности из-за взлета вражеских истребителей. Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате обстрела по меньшей мере один человек погиб.

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