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Стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок масованого ракетного обстрілу Харкова

29 грудня 2023 12:32
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок масованого ракетного обстрілу Харкова
Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Харкова загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 5:00 до 8:00 по місту вдарили 22 рази.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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"Станом на зараз відомо про трьох загиблих та тринадцять поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи, інформація стосовно потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі уточнили, що за 3 години — з 5-ї до 8-ї ранку — окупанти вдарили по Харкову 22 рази. Найімовірніше, удари наносились ракетами типу С-300.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

"У місті пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки", — зазначили у пресслужбі.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі прокурори документують наслідки ракетної атаки, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.  Слідчі дії тривають.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула.

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