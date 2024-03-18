Стало известно, сколько территорий Харьковщины разминируют в 2024 году

Разминирование. Фото: ГСЧС

В Харьковской области в 2024 году планируется обследовать и разминировать почти треть заминированных земель. Речь идет об территории площадью 180 тыс. гектаров.

Об этом рассказал заместитель начальника ОВА Евгений Иванов в комментарии Суспільне Харків.

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Так, 180 из 570 тыс. гектаров заминированных земель планируют разминировать в 2024 году.

Иванов отметил, что разминирование будет идти с такими темпами, которые позволит личный состав и погодные условия до конца года.

"Объективно мы не успеем это сделать, учитывая количество операторов. Работает 81 расчет, а это немало — более 330 человек личного состава правительственных и неправительственных организаций. Идет подготовка кадров", — сказал он.

Представитель ОВА отметил, что в настоящее время в области уже обследовали более тысячи гектаров, а разминировали — около 377.

"При этом я не учитываю, что аграрии сами "разминируют" свои земли, рискуют", — добавил Иванов.

Напомним, 15 марта в Купянске Харьковской области на собственном огороде на мине взорвался мужчина.

Также мы писали, что в Херсонской области мужчина взорвался на противопехотной мине. В результате детонации он потерял часть ноги, а также получил взрывную травму.