Стало відомо, скільки територій Харківщини розмінують у 2024 році

Розмінування. Фото: ДСНС

У Харківській області у 2024 році планують обстежити та розмінувати майже третину замінованих земель. Мова йде про територію площею 180 тис. гектарів.

Про це розповів заступник начальника ОВА Євген Іванов у коментарі Суспільне Харків.

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Так, 180 з 570 тис. гектарів замінованих земель планують розмінувати у 2024 році.

Іванов зауважив, що розмінування йтиме з такими темпами, які буде дозволяти особовий склад і погодні умови до кінця року.

"Об'єктивно ми не встигнемо це зробити з огляду на кількість операторів. Працює 81 розрахунок, а це не мало — понад 330 людей особового складу урядових і неурядових організацій. Йде підготовка кадрів", — сказав він.

Представник ОВА зазначив, що наразі в області вже обстежили понад тисячу гектарів, а розмінували — близько 377.

"При цьому я не беру до уваги те, що аграрії самі "розміновують" свої землі, ризикують", — додав Іванов.

Нагадаємо, 15 березня в Куп'янську Харківської області на власному городі на міні підірвався чоловік.

Також ми писали, що на Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок детонації він втратив частину ноги, а також отримав вибухову травму.