Стрельба в Харькове 31 мая — что известно о злоумышленнике

Полицейские. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в субботу, 31 мая, произошла стрельба в жилом районе города. Правоохранители задержали вооруженного мужчину в военной форме.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

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Стрельба в жилом районе Харькове 31 мая

Около 15:44 в полицию поступило сообщение о мужчине в военной форме, который стрелял из автомата в воздух. Местные также рассказали о взрыве.

На место инцидента прибыли руководство и подразделения полиции, а в 16:20 ввели спецоперацию "Гром".

"Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Несмотря на требования сдаться, мужчина отказался. Злоумышленник был задержан силами спецназа с применением спецсредств и оружия", — говорится в сообщении.

К счастью, никто из гражданских или полицейских не пострадал. Операцию "Гром" завершили в 17:45.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по факту хулиганства с применением оружия.

Что известно о злоумышленнике

В пресс-службе полиции Харьковщины сообщили для "Суспільного", что задержанным является 43-летний военный, который совершил самовольное оставление части.

Когда спецназовцы хотели его задержать, тот взорвал гранату.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 31 мая в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу. В сети публиковали видео.

Ранее в Одессе водитель авто выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.