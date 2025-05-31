Стрельба в Харькове 31 мая — что известно о злоумышленнике

Стрельба возле домов Харькова — полиция задержала мужчину
В Харькове в субботу, 31 мая, произошла стрельба в жилом районе города. Правоохранители задержали вооруженного мужчину в военной форме.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.
Стрельба в жилом районе Харькове 31 мая
Около 15:44 в полицию поступило сообщение о мужчине в военной форме, который стрелял из автомата в воздух. Местные также рассказали о взрыве.
На место инцидента прибыли руководство и подразделения полиции, а в 16:20 ввели спецоперацию "Гром".
"Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Несмотря на требования сдаться, мужчина отказался. Злоумышленник был задержан силами спецназа с применением спецсредств и оружия", — говорится в сообщении.
К счастью, никто из гражданских или полицейских не пострадал. Операцию "Гром" завершили в 17:45.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по факту хулиганства с применением оружия.
Что известно о злоумышленнике
В пресс-службе полиции Харьковщины сообщили для "Суспільного", что задержанным является 43-летний военный, который совершил самовольное оставление части.
Когда спецназовцы хотели его задержать, тот взорвал гранату.
Напомним, 31 мая в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу. В сети публиковали видео.
Ранее в Одессе водитель авто выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Читайте Новини.LIVE!