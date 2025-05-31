Стрілянина в Харкові 31 травня — що відомо про зловмисника

Стрілянина біля будинків Харкова — поліція затримала чоловіка
У Харкові у суботу, 31 травня, сталася стрілянина в житловому районі міста. Правоохоронці затримали озброєного чоловіка у військовій формі.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Facebook.
Стрілянина у житловому районі Харкові 31 травня
Близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про чоловіка у військовій формі, який стріляв з автомата у повітря. Місцеві також розповіли про вибух.
На місце інциденту прибули керівництво та підрозділи поліції, а о 16:20 ввели спецоперацію "Грім".
"Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Попри вимоги здатися, чоловік відмовився. Зловмисника було затримано силами спецпризначенців із застосуванням спецзасобів та зброї", — йдеться у повідомленні.
На щастя, ніхто з цивільних або поліцейських не постраждав. Операцію "Грім" завершили о 17:45.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за фактом хуліганства зі застосуванням зброї.
Що відомо про зловмисника
У пресслужбі поліції Харківщини повідомили для "Суспільного", що затриманим є 43-річний військовий, який вчинив самовільне залишення частини.
Коли спецпризначенці хотіли його затримати, той підірвав гранату.
Нагадаємо, 31 травня у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. У мережі публікували відео.
Раніше в Одесі водій авто вистрілив у чоловіка з травматичного пістолета. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
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