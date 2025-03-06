Работник ТЦК стрелял в харьковчанина — комментарий ТЦК

Представитель ТЦК общается с водителем. Фото: УНИАН

На днях в соцсетях обнародовали видео с обвинениями военнослужащих ТЦК в том, что они якобы разбили автомобиль мужчины. Также один из работников центра комплектования, по словам автора видео, устроил стрельбу.

На инцидент отреагировали в Харьковском ОТЦК и СП, опубликовав сообщение в четверг, 6 марта.

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Как пояснили в ТЦК, мужчину остановила патрульная полиция, поскольку он нарушил правила дорожного движения. Во время разговора с правоохранителями харьковчанин не выполнил законные требования полиции и военнослужащих группы оповещения и не предоставил на проверку военно-учетные документы. Кроме того, как отметили в ТЦК, мужчина пытался убежать.

"Во время преследования нарушителя один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия. По факту этого инцидента в Харьковском ОТЦК и СП продолжается служебная проверка", — сообщили в центре комплектования.

Сообщение Харьковского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Кроме того, полиция начала досудебное расследование. В Харьковском ОТЦК заверили, что командование полностью способствует работе правоохранительных органов.

Напомним, в полиции подтвердили информацию о том, что работник ТЦК открыл огонь в Салтовском районе Харькова. По словам полицейских, это произошло после того, как водитель попытался убежать.

Ранее в Кременчугском территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили о том, что один из военнообязанных умер. По данному факту начали служебное расследование.