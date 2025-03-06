Працівник ТЦК стріляв у харків'янина — офіційний коментар ТЦК

Представник ТЦК спілкується з водієм. Фото: УНІАН

Днями у соцмережах оприлюднили відео зі звинуваченнями військовослужбовців ТЦК у тому, що вони нібито розбили автомобіль чоловіка. Також один з працівників центру комплектування, за словами авторки відео, вчинив стрілянину.

На інцидент відреагували у Харківському ОТЦК та СП, опублікувавши допис в четвер, 6 березня.

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Як пояснили в ТЦК, чоловіка зупинила патрульна поліція, оскільки він порушив правила дорожнього руху. Під час розмови з правоохоронцями харків'янин не виконав законні вимоги поліції та військовослужбовців групи оповіщення й не надав на перевірку військово-облікові документи. Крім того, як наголосили в ТЦК, чоловік намагався втекти.

"Під час переслідування порушника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. За фактом цього інциденту у Харківсьому ОТЦК та СП триває службова перевірка", — повідомили у центрі комплектування.

Повідомлення Харківського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Крім того, поліція розпочала досудове розслідування. У Харківському ОТЦК запевнили, що командування повністю сприяє роботі правоохоронних органів.

Нагадаємо, у поліції підтвердили інформацію про те, що працівник ТЦК відкрив вогонь в Салтівському району Харкова. За словами поліцейських, це сталося після того, як водій спробував втекти.

Раніше у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили про те, що один з військовозобов'язаних помер. За цим фактом розпочали службове розслідування.