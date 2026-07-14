Строительство онкоцентра в Харькове: сроки завершения работ

Строительство онкодиспансера. Фото: Харьковская ОВА

Строительство нового регионального онкоцентра в Харькове продолжается. В первую очередь возводится подземный комплекс, который будет функционировать даже во время воздушных тревог. Если финансирование будет достаточным, завершить этот этап планируется к концу августа 2027 года. После этого начнут строительство нового наземного корпуса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СМИ "Думка".

Подземная больница

После корректировки проекта было решено построить подземную часть площадью более 3 тысяч квадратных метров. Именно там будут размещены компьютерные томографы, аппараты МРТ, ПЭТ-КТ и другое диагностическое оборудование. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, сейчас главной задачей является именно строительство подземного комплекса.

"На первом этапе у нас в приоритете, конечно, возведение именно подземной части", — сказал он.

После завершения работ подземный комплекс будет функционировать как полноценная больница. Здесь будут операционное и диагностическое отделения, а во время воздушных тревог помещения будут использоваться в качестве укрытия.

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Необходимое финансирование

На 2026 год на строительство уже выделено 300 миллионов гривен. В то же время работы ведутся с опережением графика, поэтому возникла необходимость в дополнительном финансировании. По словам Олега Синегубова, для продолжения строительства необходимо еще около 250 миллионов гривен.

Следующие этапы

После завершения подземной части начнут строить новый наземный корпус. Старые помещения онкоцентра будут работать до полного завершения нового комплекса. Глава Харьковской ОВА также назвал ориентировочный срок завершения первой очереди работ.

"Рассчитываем к концу августа 2027 года завершить этот проект", — отметил Синегубов.

В целом все три очереди строительства планируется реализовать за четыре-пять лет, однако сроки могут измениться в связи с обстановкой в сфере безопасности.

Модернизация онкоцентра

В то же время в Харьковском региональном онкоцентре продолжается модернизация. Здесь уже заработал первый в области современный линейный ускоритель для лучевой терапии. По данным Синегубова, около 80% пациентов с онкологическими заболеваниями в ходе комплексного лечения нуждаются именно в таком виде терапии.

Оборудование было приобретено на средства Министерства здравоохранения Украины. За счет финансирования из областного бюджета реконструировали специализированное помещение, обустроили защитный бункер и обновили необходимую инженерную инфраструктуру.

"Специалисты уже прошли специализированное обучение, получили соответствующие сертификаты, а медицинское учреждение — все разрешительные документы. В ближайшее время здесь начнут лечение первых пациентов", — сообщил Синегубов.

Следующим этапом модернизации станет установка собственного компьютерного томографа.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов призвал принять государственную программу защиты АЗС. Он отметил, что эту инициативу должно выдвинуть правительство. Также он призвал к строительству мобильных укрытий непосредственно рядом с заправками, а также к поддержке бизнеса, работающего в условиях постоянных обстрелов.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Харькове открыли новую подземную школу, рассчитанную на 1800 учеников. Это первое такое учебное заведение в Слободском районе города. Строительство длилось около года и финансировалось из городского и государственного бюджетов. Однако таких школ необходимо ещё более десяти, чтобы покрыть все потребности.