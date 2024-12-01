Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Суд вынес приговор пенсионерке из Изюма, сдававшей позиции ВСУ arrow

Суд вынес приговор пенсионерке из Изюма, сдававшей позиции ВСУ

1 декабря 2024 08:53
Виктория Козырь - редактор
Жительница Изюма сдавала россиянам позиции ВСУ — какой приговор вынес суд
Зал судебных заседаний. Фото: sud.ua
Виктория Козырь - редактор

В Харькове судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Жительница Изюма передавала врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, жительница Изюма входила во вражескую агентурную сеть, организованную гражданином РФ с позывным "Клевер". Пенсионерка с 30 мая по 6 июля 2023 года передавала координатору информацию о движении и расположении ВСУ и строительстве фортификационных сооружений. В дальнейшем данные передавали начальнику отделения разведки "внутренних войск МВД ДНР".

В решении суда говорится, что женщина действовала исключительно по идеологическим мотивам. Во время задержания она предоставила стражам порядка свой телефон, где были подписки на пророссийские Telegram-каналы, а также переписка с координатором в сети "Одноклассники" с соблюдением требований конспирации.

В судебном заседании свидетельствовала и дочь обвиняемой. Она объяснила, что обстоятельства совершения преступления ей неизвестны. По ее месту жительства изъяли мобильный телефон, который летом 2023-го мать подарила ей. Именно с этого устройства женщина посылала врагу информацию об ВСУ. Дочь подтвердила, что с начала полномасштабного вторжения РФ ее мать придерживалась пророссийских взглядов. Поэтому, по словам дочери, между ней и женщиной возникали ссоры.

Приговор суда

Женщина свою вину в суде не признала. Она отметила, что суть обвинения ее понятна, но показания давать не захотела. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, жительницу Купянска судили за то, что она сознательно работала на россиян. Женщина помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.

В Харьковской области судили полицейского, подозреваемого в госизмене. Его обвинили в коллаборантстве и подстрекательстве коллег работать на оккупантов.

суд Харьковская область оккупанты Изюм війна судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:02 В Минобороны ответили, можно ли будет оплатить штраф в Резерв+

08:53 Суд вынес приговор пенсионерке из Изюма, сдававшей позиции ВСУ

08:41 Во Львове судили мужчину за кражу 4,5 млн грн из кабинета судьи

08:22 Наследование по закону — до кого очередь может не дойти

08:22 Четверо погибших — фото последствий удара по Днепропетровщине

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

08:14 Иностранцы едут в туры по Украине, чтобы увидеть войну, — СМИ

08:02 Мужчина не взял повестку и не пришел в ТЦК — какой приговор суда

07:49 Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

07:38 В Украине реформируют систему ВВК — что изменится

07:38 В Киеве снова раздаются взрывы

09:02 В Минобороны ответили, можно ли будет оплатить штраф в Резерв+

08:53 Суд вынес приговор пенсионерке из Изюма, сдававшей позиции ВСУ

08:41 Во Львове судили мужчину за кражу 4,5 млн грн из кабинета судьи

08:22 Наследование по закону — до кого очередь может не дойти

08:22 Четверо погибших — фото последствий удара по Днепропетровщине

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

08:14 Иностранцы едут в туры по Украине, чтобы увидеть войну, — СМИ

08:02 Мужчина не взял повестку и не пришел в ТЦК — какой приговор суда

07:49 Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

07:38 В Украине реформируют систему ВВК — что изменится

07:38 В Киеве снова раздаются взрывы

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК