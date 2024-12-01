Жительница Изюма сдавала россиянам позиции ВСУ — какой приговор вынес суд

Зал судебных заседаний. Фото: sud.ua

В Харькове судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Жительница Изюма передавала врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, жительница Изюма входила во вражескую агентурную сеть, организованную гражданином РФ с позывным "Клевер". Пенсионерка с 30 мая по 6 июля 2023 года передавала координатору информацию о движении и расположении ВСУ и строительстве фортификационных сооружений. В дальнейшем данные передавали начальнику отделения разведки "внутренних войск МВД ДНР".

В решении суда говорится, что женщина действовала исключительно по идеологическим мотивам. Во время задержания она предоставила стражам порядка свой телефон, где были подписки на пророссийские Telegram-каналы, а также переписка с координатором в сети "Одноклассники" с соблюдением требований конспирации.

В судебном заседании свидетельствовала и дочь обвиняемой. Она объяснила, что обстоятельства совершения преступления ей неизвестны. По ее месту жительства изъяли мобильный телефон, который летом 2023-го мать подарила ей. Именно с этого устройства женщина посылала врагу информацию об ВСУ. Дочь подтвердила, что с начала полномасштабного вторжения РФ ее мать придерживалась пророссийских взглядов. Поэтому, по словам дочери, между ней и женщиной возникали ссоры.

Приговор суда

Женщина свою вину в суде не признала. Она отметила, что суть обвинения ее понятна, но показания давать не захотела. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, жительницу Купянска судили за то, что она сознательно работала на россиян. Женщина помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.

В Харьковской области судили полицейского, подозреваемого в госизмене. Его обвинили в коллаборантстве и подстрекательстве коллег работать на оккупантов.