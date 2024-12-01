Мешканка Ізюма здавала росіянам позиції ЗСУ — який вирок виніс суд

Зала судових засідань. Фото: sud.ua

У Харкові судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Мешканка Ізюма передавала ворогу інформацію про розташування Збройних сил України.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканка Ізюма входила в ворожу агентурну мережу, яку організував громадянин РФ із позивним "Клевер". Пенсіонерка з 30 травня по 6 липня 2023 року передавала координатору інформацію про рух та розташування ЗСУ та будівництво фортифікаційних споруд. Надалі дані передавали начальнику відділення розвідки "внутрішніх військ МВС ДНР".

В рішення суду йдеться про те, що жінка діяла винятково з ідеологічних мотивів. Під час затримання вона надала правоохоронцям свій телефон, де були підписки на проросійські Telegram-канали, а також листування з координатором у мережі "Однокласники" із дотриманням вимог конспірації.

У судовому засіданні свідчила й дочка обвинуваченої. Вона пояснила, що обставини скоєння злочину їй достеменно невідомі. За її місцем проживання вилучили мобільний телефон, який влітку 2023-го мати їй подарувала. Саме з цього пристрою жінка надсилала ворогу інформацію про ЗСУ. Донька підтвердила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ її мати дотримувалася проросійських поглядів. Тому, за словами доньки, між нею та жінкою виникали сварки.

Вирок суду

Жінка свою вину в суді не визначала. Зазначила, що суть обвинувачення її зрозуміла, але показання давати не захотіла. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканку Куп'янська судили за те, що вона свідомо працювала на росіян. Жінка допомогала їм "запроваджувати стандарти РФ" в українській школі.

На Харківщині судили поліцейського, підозрюваного у держзраді. Його звинуватили у колаборантстві та підбурюванні колег працювати на окупантів.