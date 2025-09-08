Обстрелы Купянска 7 сентября — пострадал ребенок

Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска днем 7 сентября нанесли минометный удар по Купянску. В результате вражеской атаки пострадал 6-летний ребенок, его родителей накажут.

Об этом сообщили в Харьковской полиции в комментарии Новини.LIVE.

Обстрел Купянска 7 сентября

Российские войска совершили минометный обстрел Купянска 7 сентября около 14:30. В результате атаки ранения получила 6-летняя девочка, также повреждены жилые дома.

Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что пострадавшая девочка в тяжелом состоянии и находится в отделении нейрохирургии со взрывными травмами и серьезным ранением лба. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Известно, что девочка жила в Купянске с бабушкой, ведь ее родители уехали из города раньше.

"Мы выясняем все обстоятельства, почему ребенок оставался там, поскольку действует принудительная эвакуация семей с детьми", — заявил Синегубов.

Так, пресс-секретарь Харьковской полиции Алена Соболевская в комментарии Новини.LIVE сообщила, что родители могут понести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Может быть предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, за последнюю неделю в Харькове не зафиксировано ни одного случая погибших или раненых в результате российских обстрелов. Однако вражеские атаки все равно были.

Также мы писали, что 7 сентября россияне атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые.