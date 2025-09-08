Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Во время атаки в Купянске пострадал ребенок — родителей накажут

Во время атаки в Купянске пострадал ребенок — родителей накажут

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:32
Обстрелы Купянска 7 сентября — пострадал ребенок
Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска днем 7 сентября нанесли минометный удар по Купянску. В результате вражеской атаки пострадал 6-летний ребенок, его родителей накажут.

Об этом сообщили в Харьковской полиции в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Купянска 7 сентября

Российские войска совершили минометный обстрел Купянска 7 сентября около 14:30. В результате атаки ранения получила 6-летняя девочка, также повреждены жилые дома.

Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что пострадавшая девочка в тяжелом состоянии и находится в отделении нейрохирургии со взрывными травмами и серьезным ранением лба. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Известно, что девочка жила в Купянске с бабушкой, ведь ее родители уехали из города раньше.

"Мы выясняем все обстоятельства, почему ребенок оставался там, поскольку действует принудительная эвакуация семей с детьми", — заявил Синегубов.

Так, пресс-секретарь Харьковской полиции Алена Соболевская в комментарии Новини.LIVE сообщила, что родители могут понести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Может быть предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, за последнюю неделю в Харькове не зафиксировано ни одного случая погибших или раненых в результате российских обстрелов. Однако вражеские атаки все равно были.

Также мы писали, что 7 сентября россияне атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые.

Харьковская область обстрелы Купянск ребенок война в Украине ранение
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации