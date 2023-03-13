Суд звільнив від покарання російського льотчика, який бомбив Харків

Военного обменяют как пленника на украинских защитников, находящихся в российской неволе.

Дзержинский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об освобождении от отбывания наказания российского летчика Максима Криштопа, бомбившего Харьков и Харьковщину в начале российского полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского райсуда Харькова, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Увольнение для обмена

Согласно постановлению, ходатайство об освобождении от отбывания наказания российского военного лётчика подала группа прокуроров Офиса генпрокурора. Суд постановил передать пилота РФ под наблюдение представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного".

Совершение преступления

Напомним, что 6 марта 2022 года российский Су-34 обстрелял радиотелевизионную передающую станцию Харьков (РТПС Харьков) по улице Деревянко.

"Взлетел вместе со штурманом Особа_4 на самолете Су-34 бортовой номер 06, совместно с другим самолетом, в экипаж которого входили Особа_3 и Особа_5 с военного аэродрома "Балтимор" в г. Воронеже РФ в направлении Украины, около 18 часов пересекла государственную границу, и находясь в воздушном пространстве Украины в 18 часов 09 минут, осуществил бомбардировку РТПС Харьков 8 авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограмм", — установили правоохранители.

Задержание и суд

Самолет россиянина сбили сразу после бомбежки. Сам оккупант выжил, он был задержан уже 7 марта.

Украинский суд признал российского летчика виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что удары по телебашне в Харькове россияне наносили дважды: 6 марта и 8 июня. Оба раза на времяисчезал сигнал , но впоследствии его возобновляли.