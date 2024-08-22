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Свету в Харькове быть, но есть нюанс — о чем потребителей предупреждают энергетики

22 августа 2024 00:49
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Графики отключений света в Харькове 22 августа - прогнозирующие энергетики
Энергетик восстанавливает свет. Фото: ДТЭК
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Графики отключения света в Харькове сегодня, 22 июля, применять не планируют. Ситуация в энергосистеме Украины стабильна.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщало "Харьковоблэнерго".

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"Уважаемые потребители! Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильна, что даетвозможность не применять график почасовых отключений", — говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Однако энергетики обращают внимание на то, что в случае необходимости отключения могут быть введены по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Соответствующие графики, которые могут быть применены, также опубликовали в Telegram.

Харьков без отключений света – однако энергетики публикуют график возможных отключений на сегодня - фото 1
Графики отключения света в Харькове 22 августа, если они будут применены. Фото: "Харьковобленерго"

В то же время сегодня отключений света не будет и в других уголках Украины, о чем отметили в "Укрэнерго".

"Завтра, 22 августа, применение отключений не прогнозируется", — говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации, о мерах ограничения обещают сообщить дополнительно.

Кроме того, в энергетической компании призвали украинцев потреблять электроэнергии бережливо и не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.

Харьков без отключений света – однако энергетики публикуют график возможных отключений на сегодня - фото 2

Где узнать график отключения света для своей области, если его введут

Украинцы могут посмотреть графики отключения света для своего региона, воспользовавшись следующими ссылками:

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:

  • используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
  • носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
  • пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
  • не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
  • откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
  • используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера;
  • избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;

Прогноз по отключениям света

Очередные ограничения и отключения света вернутся в Украину осенью после начала отопительного сезона. Так считает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, в этот период потребление электроэнергии вырастет как минимум на треть, поэтому света может не быть до 12 часов в сутки.

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