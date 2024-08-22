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Світлу в Харкові бути, але є нюанс — про що споживачів попереджають енергетики

22 серпня 2024 00:49
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Графіки відключень світла у Харкові 22 серпня — що прогнозують енергетики
Енергетик відновлює світло. Фото: ДТЕК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 22 липня, застосовувати не планують. Ситуація в енергосистемі України стабільна.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомляло "Харківобленерго".

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"Шановні споживачі! Наразі ситуація в Об'єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень", — йдеться у повідомленні "Харківобленерго".

Проте енергетики звертають увагу на те, що у разі необхідності відключення можуть бути введені за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго". Відповідні графіки, які можуть застосувати, також опублікували в Telegram.

Харків без відключень світла — проте енергетики публікують графік можливих відключень на сьогодні - фото 1
Графіки відключення світла у Харкові 22 серпня, якщо їх застосують. Фото: "Харківобленерго"

Водночас, сьогодні відключень світла не буде і в інших куточках України, про що зазначили в "Укренерго".

"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

У разі зміни ситуації, про заходи обмеження обіцяють повідомити додатково.

Крім того, в енергетичній компанії закликали українців споживати електроенергії ощадливо, і не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

Харків без відключень світла — проте енергетики публікують графік можливих відключень на сьогодні - фото 2

Де дізнатися графік відключення світла для своєї області, якщо його запровадять

Українці можуть подивитися графіки відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

  • використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
  • носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
  • пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
  • не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
  • відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
  • використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
  • уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;

Прогноз щодо відключень світла

Чергові обмеження та відключення світла повернуться в Україну восени, після початку опалювального сезону. Так вважає експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, в цей період споживання електроенергії зросте щонайменше на третину, тому світла може не бути до 12 годин на добу.

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