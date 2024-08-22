Графіки відключень світла у Харкові 22 серпня — що прогнозують енергетики

Енергетик відновлює світло. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 22 липня, застосовувати не планують. Ситуація в енергосистемі України стабільна.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомляло "Харківобленерго".

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Що сказали енергетики

"Шановні споживачі! Наразі ситуація в Об'єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень", — йдеться у повідомленні "Харківобленерго".



Проте енергетики звертають увагу на те, що у разі необхідності відключення можуть бути введені за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго". Відповідні графіки, які можуть застосувати, також опублікували в Telegram.

Графіки відключення світла у Харкові 22 серпня, якщо їх застосують. Фото: "Харківобленерго"

Водночас, сьогодні відключень світла не буде і в інших куточках України, про що зазначили в "Укренерго".

"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

У разі зміни ситуації, про заходи обмеження обіцяють повідомити додатково.

Крім того, в енергетичній компанії закликали українців споживати електроенергії ощадливо, і не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

Де дізнатися графік відключення світла для своєї області, якщо його запровадять

Українці можуть подивитися графіки відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон; пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню; не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою; відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату; використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла ;

, чи ; уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;

Прогноз щодо відключень світла

Чергові обмеження та відключення світла повернуться в Україну восени, після початку опалювального сезону. Так вважає експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, в цей період споживання електроенергії зросте щонайменше на третину, тому світла може не бути до 12 годин на добу.