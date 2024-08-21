В Харькове мужчина поджег чужой автомобиль - полиция выяснила мотив

Автомобиль, который подожгли. Фото: Нацполиция

В Харькове мужчина из-за ревности поджег чужой автомобиль. Он признался об этом правоохранителям, которые приехали на место пожара.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковской области в Telegram в среду, 21 августа.

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В Харькове правоохранителей вызвали из-за поджога автомобиля: на место выезжала следственно-оперативная группа.

Полиция выяснила, что злоумышленником является 43-летний мужчина: он признался, что поджег транспортное средство на почве ревности.

Автомобиль, который подожгли. Фото: Нацполиция

"Полицейские обнаружили и изъяли рюкзак, в котором находилась пластиковая бутылка с легковоспламеняющимся веществом. Рядом с местом преступления также была найдена аналогичная бутылка", — говорится в сообщении.

В отношении этого инцидента было открыто уголовное производство об умышленном уничтожении или повреждении имущества, мужчина был задержан.