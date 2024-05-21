Третья штурмовая бригада отразила наступление россиян на Харьковщине

Позиция украинских бойцов и пехота россиян. Фото: Скриншот с видео

Последние несколько дней ситуация в Харьковской области остается напряженной, россияне пытаются атаковать позиции ВСУ. Украинские бойцы показали эффектное видео, как они уничтожают оккупантов и их технику.

Об этом рассказали воины 3 ОШБр в Telegram в понедельник, 20 мая.

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В Харьковской области российские войска ведут наступательные действия и группами от нескольких человек до нескольких десятков стараются атаковать наших защитников.

Именно об этом рассказали воины 3 ОШБр, защищающие позиции в этом направлении. В сеть они выложили видео, где уничтожают не только пехоту захватчиков, но и их технику.

"Пехотную колонну противника подпустили на критически близкую дистанцию, и наш пулеметчик разобрал их с Browning M2. Эпические хедшоты оккупантов выполнили с помощью сбросов и FPV", — сообщили военные в посте.

Также они заявили, что с помощью беспилотника сожгли российский грузовик с боеприпасами. Зафиксировано попадание в БТР, возивший россиян на позиции и для штурма. Таким образом, нашим бойцам удалось сорвать план врага относительно наступления.

"Все это накосили бойцы ББС, 1-го штурмового, Противотанкового из подразделения "FATUM" и бойцы 2-го штурмового батальонов бригады всего за несколько последних дней!", — отметили воины в своем сообщении.

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что россияне хотят быстро захватить Часов Яр в Донецкой области и Волчанск Харьковской области.

Украинские военные, защищающие Волчанск, рассказали 20 мая о реальном положении дел в городе и подтвердили, что ситуация сложная, идут уличные бои.