Третя штурмова бригада відбила наступ росіян на Харківщині

Позиція українських бійців і піхота росіян. Фото: Скриншот з відео

Останні кілька днів ситуація у Харківській області залишається напруженою, росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ. Українські бійці показали ефектне відео, як вони нищать окупантів та їхню техніку.

Про це розповіли воїни 3 ОШБр у Telegram в понеділок, 20 травня.

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У Харківській області російські війська ведуть наступальні дії і групами від кількох чоловік до кількох десятків стараються атакувати наших захисників.

Саме про це розповіли воїни 3 ОШБр, які боронять позиції на цьому напрямку. В мережу вони виклали відео, де нищать не тільки піхоту зарабників, але і їхню техніку.

"Піхотну колону противника підпустили на критично ближню дистанцію, і наш кулеметник розібрав їх із Browning M2. Епічні хедшоти окупантів виконали за допомогою скидів та FPV", — повідомили військові у дописі.

Також вони заявили, що за допомогою безпілотника спалили російську вантажівку із боєприпасами. Зафіксовано влучання у БТР, який віз росіян на позиції і для штурму. Таким чином нашим бійцям вдалось зірвати плана ворога щодо наступу.

"Усе це накосили бійці ББС, 1-го штурмового, Протитанкового з підрозділу "FATUM" й бійці 2-го штурмового батальйонів бригади лише за декілька останніх днів!", — зазначили воїни у своєму повідомленні.

Як повідомлялось раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни хочуть швидко захопити Часів Яр в Донецькій області та Вовчанськ на Харківщині.

Українські військові, які захищають Вовчанськ, розповіли 20 травня про реальний стан справ у місті, та підтвердили, що ситуація складна, ідуть вуличні бої.