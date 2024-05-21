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Свіжий улов — бійці 3 ОШБр показали, як зірвали план ворожого штурму на Харківщині

21 травня 2024 10:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Третя штурмова бригада відбила наступ росіян на Харківщині
Позиція українських бійців і піхота росіян. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Останні кілька днів ситуація у Харківській області залишається напруженою, росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ. Українські бійці показали ефектне відео, як вони нищать окупантів та їхню техніку.

Про це розповіли воїни 3 ОШБр у Telegram в понеділок, 20 травня.

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У Харківській області російські війська ведуть наступальні дії  і групами від кількох чоловік до кількох десятків стараються атакувати наших захисників.

Саме про це розповіли воїни 3 ОШБр, які боронять позиції на цьому напрямку. В мережу вони виклали відео, де нищать не тільки піхоту зарабників, але і їхню техніку.

"Піхотну колону противника підпустили на критично ближню дистанцію, і наш кулеметник розібрав їх із Browning M2. Епічні хедшоти окупантів виконали за допомогою скидів та FPV", — повідомили військові у дописі.

Також вони заявили, що за допомогою безпілотника спалили російську вантажівку із боєприпасами. Зафіксовано влучання у БТР, який віз росіян на позиції і для штурму. Таким чином нашим бійцям вдалось зірвати плана ворога щодо наступу. 

"Усе це накосили бійці ББС, 1-го штурмового, Протитанкового з підрозділу "FATUM" й бійці 2-го штурмового  батальйонів бригади лише за декілька останніх днів!", — зазначили воїни у своєму повідомленні.

Як повідомлялось раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни хочуть швидко захопити Часів Яр в Донецькій області та Вовчанськ на Харківщині

Українські військові, які захищають Вовчанськ, розповіли 20 травня про реальний стан справ у місті, та підтвердили, що ситуація складна, ідуть вуличні бої. 

ЗСУ
Харків
Харківська область
боєприпаси
війна в Україні
атака
штурмова бригада

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