Терехов: Государство должно создавать условия для украинской рабочей силы

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Вместо того чтобы ввозить в страну дешевую иностранную рабочую силу, государство должно инвестировать в своих граждан и создавать условия для их возвращения из-за рубежа. Попытка восполнить нехватку кадров за счет мигрантов — это опасный и ошибочный путь.

С таким заявлением во время слушаний в Комитете ВР по вопросам социальной политики и прав ветеранов выступил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Заявление политика было опубликовано в соцсетях АПМГ, передает Новини.LIVE.

Терехов объяснил, почему Украине не нужны трудовые мигранты

"Когда наша Ассоциация обратилась к Верховной Раде и Кабмину с призывом взвешенно подходить к вопросу привлечения трудовых мигрантов, мы исходили из принципиального убеждения: эта дискуссия о том, какой будет Украина после войны. Кадровый дефицит существует, но попытка решить его самым простым способом — массовым привлечением дешевой рабочей силы из-за рубежа — это самая большая ошибка. На самом деле украинской рабочей силы хватает. Не хватает того уровня жизни, к которому они хотели бы вернуться", — констатировал Терехов.

Глава АПМГ подчеркнул, что легкие решения лишь затормозят развитие украинской экономики.

"Мигранты — это не костыль для экономики, которая разучилась ходить. Экономика, которая привыкает решать проблемы с помощью дешевой рабочей силы, перестает развиваться, откладывает автоматизацию и инновации. Я против трудовых мигрантов, потому что я за украинских граждан. Чтобы ветеранам и беженцам, возвращающимся домой, не приходилось бороться за свои рабочие места. Пока мы не создали надлежащие условия для своих людей, говорить о привлечении дешевой рабочей силы из-за рубежа — как минимум неуместно", — подчеркнул Игорь Терехов.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, Игорь Терехов призвал изменить подход государства к поддержке внутренне перемещенных лиц, сделав его ориентированным прежде всего на потребности людей. По его мнению, для успешной адаптации переселенцев необходимо обеспечить им жилье, возможности для трудоустройства и открытия собственного дела, доступ к образованию, а также способствовать их полноценной интеграции в местные громады.

Кроме того, глава Харькова выступил за разработку общегосударственной программы по защите автозаправочных станций. Он подчеркнул, что АЗС выполняют функции критической инфраструктуры, поэтому должны быть оборудованы укрытиями по единым стандартам, а финансирование таких мероприятий должно взять на себя государство в рамках системы гражданской защиты.