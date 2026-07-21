Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов готовит для Рады и правительства предложения по поддержке прифронтовых громад

Терехов готовит для Рады и правительства предложения по поддержке прифронтовых громад

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 17:39
Терехов выступил против введения НДС для индивидуальных предпринимателей
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов в ходе рабочего визита в Полтаву провел ряд встреч с представителями власти, бизнеса, медиками, молодежью и внутренне перемещенными лицами. По их итогам Ассоциация подготовит предложения для Кабинета министров и Верховной Рады относительно бюджетной политики, поддержки предпринимательства и развития громад. Наработки планируется использовать при подготовке Бюджетной декларации и будущих законодательных изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и общин.

Терехов выступил против введения НДС для индивидуальных предпринимателей

Во время визита Терехов встретился с начальником Полтавской областной военной администрации Виталием Дякивничем, а также с предпринимателями, медицинским сообществом, молодежью и внутренне перемещенными лицами. По его словам, главная цель таких поездок — собрать практические решения, которые уже работают в громадах, и предложить их на государственном уровне.

"Во время войны города не должны выживать каждый в одиночку. Если одна громада нашла решение, которое спасает людей, им нужно делиться. Сегодня наша задача — сделать так, чтобы лучшие практики становились государственной политикой", — подчеркнул Терехов.

Отдельное внимание во время встреч уделили бюджетной политике. По мнению мэра Харькова, прифронтовые громады нуждаются в отдельном подходе к финансированию, поскольку работают в гораздо более сложных условиях, чем тыловые регионы.

Читайте также:

Также обсуждались вопросы поддержки предпринимательства. Терехов подчеркнул, что именно бизнес обеспечивает рабочие места и наполняет местные бюджеты, поэтому государство должно создавать условия для его развития.

"Я благодарен каждому предпринимателю, который не сдался и продолжает работать в Украине, несмотря на все вызовы войны. Мы должны защитить интересы украинского бизнеса. Верховная Рада должна принимать решения, которые реально будут работать на благо людей", — отметил он.

Во время общения с предпринимателями Терехов также заявил, что выступает против возможного введения НДС для физических лиц-предпринимателей.

"Мы костями ляжем, чтобы не ввели НДС. Малому бизнесу это будет невыгодно, ведь предпринимателям придется нести дополнительные расходы. Во время войны этого делать нельзя", — сказал он.

Во время встречи с медиками стороны обсудили кадровый дефицит, модернизацию больниц и уровень оплаты труда.

"Медицинские работники заслуживают совершенно иного уровня заработной платы. Нам удалось добиться повышения зарплат для работников образования, и мы надеемся, что этого удастся добиться и для медицинских работников", — подчеркнул Терехов.

По итогам поездки Ассоциация прифронтовых городов и громад обобщит все выработанные предложения и передаст их правительству и парламенту. Они будут касаться, в частности, дифференцированной бюджетной политики, поддержки малого бизнеса, развития социальной сферы, обеспечения жильем и долгосрочного развития громад.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявил, что для преодоления бедности в Украине доходы населения должны расти быстрее, чем цены. Он также подчеркнул необходимость приоритетного финансирования прифронтовых территорий и изменений в бюджетной политике государства.

Кроме того, мэр Харькова поздравил Сергея Корецкого с назначением на должность премьер-министра Украины и пожелал ему успехов на новой должности. Он выразил готовность поддерживать правительство в реализации решений, направленных на развитие государства и громад. По словам Терехова, эффективное взаимодействие центральной и местной власти особенно важно в условиях войны.

Харьков Полтава Игорь Терехов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации