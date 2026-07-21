Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов в ходе рабочего визита в Полтаву провел ряд встреч с представителями власти, бизнеса, медиками, молодежью и внутренне перемещенными лицами. По их итогам Ассоциация подготовит предложения для Кабинета министров и Верховной Рады относительно бюджетной политики, поддержки предпринимательства и развития громад. Наработки планируется использовать при подготовке Бюджетной декларации и будущих законодательных изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и общин.

Терехов выступил против введения НДС для индивидуальных предпринимателей

Во время визита Терехов встретился с начальником Полтавской областной военной администрации Виталием Дякивничем, а также с предпринимателями, медицинским сообществом, молодежью и внутренне перемещенными лицами. По его словам, главная цель таких поездок — собрать практические решения, которые уже работают в громадах, и предложить их на государственном уровне.

"Во время войны города не должны выживать каждый в одиночку. Если одна громада нашла решение, которое спасает людей, им нужно делиться. Сегодня наша задача — сделать так, чтобы лучшие практики становились государственной политикой", — подчеркнул Терехов.

Отдельное внимание во время встреч уделили бюджетной политике. По мнению мэра Харькова, прифронтовые громады нуждаются в отдельном подходе к финансированию, поскольку работают в гораздо более сложных условиях, чем тыловые регионы.

Читайте также:

Также обсуждались вопросы поддержки предпринимательства. Терехов подчеркнул, что именно бизнес обеспечивает рабочие места и наполняет местные бюджеты, поэтому государство должно создавать условия для его развития.

"Я благодарен каждому предпринимателю, который не сдался и продолжает работать в Украине, несмотря на все вызовы войны. Мы должны защитить интересы украинского бизнеса. Верховная Рада должна принимать решения, которые реально будут работать на благо людей", — отметил он.

Во время общения с предпринимателями Терехов также заявил, что выступает против возможного введения НДС для физических лиц-предпринимателей.

"Мы костями ляжем, чтобы не ввели НДС. Малому бизнесу это будет невыгодно, ведь предпринимателям придется нести дополнительные расходы. Во время войны этого делать нельзя", — сказал он.

Во время встречи с медиками стороны обсудили кадровый дефицит, модернизацию больниц и уровень оплаты труда.

"Медицинские работники заслуживают совершенно иного уровня заработной платы. Нам удалось добиться повышения зарплат для работников образования, и мы надеемся, что этого удастся добиться и для медицинских работников", — подчеркнул Терехов.

По итогам поездки Ассоциация прифронтовых городов и громад обобщит все выработанные предложения и передаст их правительству и парламенту. Они будут касаться, в частности, дифференцированной бюджетной политики, поддержки малого бизнеса, развития социальной сферы, обеспечения жильем и долгосрочного развития громад.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявил, что для преодоления бедности в Украине доходы населения должны расти быстрее, чем цены. Он также подчеркнул необходимость приоритетного финансирования прифронтовых территорий и изменений в бюджетной политике государства.

Кроме того, мэр Харькова поздравил Сергея Корецкого с назначением на должность премьер-министра Украины и пожелал ему успехов на новой должности. Он выразил готовность поддерживать правительство в реализации решений, направленных на развитие государства и громад. По словам Терехова, эффективное взаимодействие центральной и местной власти особенно важно в условиях войны.