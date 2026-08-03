Терехов: Я за частный сектор, но не в сфере предоставления коммунальных услуг

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: пресс-служба АПМГ

Иванна Чайка редактор политических новостей

Ключевая городская инфраструктура и коммунальные услуги в условиях войны должны находиться под контролем города. Только так можно регулировать тарифы и прогнозировать бюджет.

Такое мнение высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Мэр Харькова: коммунальные услуги должны оставаться в собственности городов

По словам Терехова, отсутствие такого контроля и постоянный рост расходов на энергетику делают невозможным эффективное планирование городского бюджета.

"Я глубоко убежден , — я прошел через это: все услуги, которые сегодня предоставляются городам и горожанам, должны находиться в коммунальной собственности города. Тогда мы сможем регулировать ситуацию. Если бы сети были у нас собственные, а не у облэнерго, каким бы был тариф на транзит, как сдержать тариф? Мы закупили, потратили средства, я нашел когенерацию, а в сеть нас не принимают на когенерацию в самые пиковые часы. Ведь это сегодня невыгодно, потому что там совсем другое ценообразование", — отметил он.

Прозрачная и прогнозируемая тарифная политика, по мнению главы АМПГ, позволяет эффективнее привлекать инвесторов. Кроме того, коммунальные предприятия позволяют обеспечить базовые потребности жителей, в том числе и бесплатный проезд в транспорте.

"Если мы хотим, чтобы пришел инвестор, он будет вкладываться в энергоемкие производства, там, где низкие тарифы на электроэнергию. Я говорю об энергетическом машиностроении, которое даст возможность удерживать цены на очень-очень низком уровне. И тогда появится инвестор, тогда появятся рабочие места. А не так, как сейчас, когда ни я, ни вы не знаете, сколько стоит электроэнергия. Как можно прогнозировать бюджет, если ты не можешь прогнозировать уровень расходов? Я за частный сектор, но не в сфере предоставления коммунальных услуг. Если бы у нас был частный перевозчик, у нас бы не было бесплатного проезда. Это ответ. Точка", — резюмировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявлял, что после войны Украина должна прежде всего создать условия для возвращения своих граждан, а не делать ставку на трудовую миграцию. По его словам, ключевой задачей государства является возвращение украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения. В то же время он подчеркнул, что только после этого можно будет оценивать потребность в привлечении иностранных работников.

Кроме того, Терехов считает, что главными условиями для возвращения людей в прифронтовые города являются безопасность и наличие работы. Он отметил, что без создания рабочих мест и надлежащей защиты от российских обстрелов возвращение жителей будет маловероятным. По его мнению, именно эти два фактора будут определять темпы восстановления прифронтовых громад после войны.