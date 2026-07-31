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Главная Харьков Терехов назвал два основных условия для возвращения людей в прифронтовые города

Терехов назвал два основных условия для возвращения людей в прифронтовые города

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 20:32
Возвращение людей в прифронтовые города — Терехов назвал ключевые условия
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Возвращение украинцев в прифронтовые города зависит, прежде всего, от ситуации с безопасностью и наличия работы. Также необходимо реализовывать масштабные проекты по восстановлению и экономическому развитию при поддержке международных партнеров.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.

Возвращение людей в прифронтовые города

Терехов подчеркнул, что каждый прифронтовой город должен разработать четкий план действий и экономический проект, который будет стимулировать людей возвращаться домой. В то же время к реализации таких инициатив необходимо активно привлекать международных партнеров.

"У каждого города должен быть четкий план действий и экономический проект возвращения людей. Для нас очень важно, чтобы к этому присоединились международные партнеры. Нужно создавать проекты, которые станут «якорными» для того, чтобы люди возвращались", — отметил мэр Харькова.

Он также добавил, что ключевыми составляющими таких проектов должны стать экономическое развитие, создание новых рабочих мест, строительство социального жилья и восстановление объектов социальной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о реконструкции школ, детских садов и больниц, ведь именно это влияет на решение людей вернуться в родные города.

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"Для людей очень важно, чтобы они принимали решение вернуться. Безопасность и работа — прежде всего", — подытожил Терехов.

Реконструкция сквера в Харькове

Отдельно мэр рассказал о судьбе сквера на площади Соборной в Харькове. По его словам, на последней сессии Харьковского городского совета депутаты расторгли договор аренды земельного участка, на котором расположены здание епархии и сквер.

В дальнейшем эту территорию планируют разделить на три отдельных земельных участка, а сам сквер передадут одному из коммунальных предприятий города.

"Сквер будет передан одному из наших коммунальных предприятий для дальнейшей реконструкции и обслуживания", — сообщил Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов назвал главные приоритеты бюджетной политики государства. Ассоциация прифронтовых городов и громад приступила к подготовке пакета законодательных и бюджетных инициатив.

Также мэр рассказал, что в Харькове работают девять подземных школ. Город стал одним из первых, кто внедрил такой формат обучения.

Харьков Игорь Терехов война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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