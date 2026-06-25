Терехов: Харьков получил 47 миллионов евро для устойчивости города

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Харьков привлек 47 миллионов евро международной финансовой поддержки. Средства будут направлены на поддержание ликвидности города и модернизацию системы теплоснабжения. Финансирование сформировано с участием Европейского банка реконструкции и развития и Европейского Союза для поддержания устойчивости города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в четверг, 25 июня.

Терехов рассказал, на что направят 47 млн евро для города

Игорь Терехов сообщил, что Харьков получил новый пакет международной поддержки в рамках договоренностей с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом. Общий объем финансирования составляет 47 миллионов евро , направленных на усиление устойчивости города в условиях военного времени и подготовку к отопительному сезону.

По словам городского головы, из этой суммы 15 миллионов евро — это кредит ЕБРР, который будет использован для экстренной поддержки ликвидности Харькова . Еще 32 миллиона евро предусмотрены для модернизации системы теплоснабжения : 15 миллионов составляет кредит ЕБРР, а 17 миллионов — безвозвратный грант Европейского Союза.

Отдельно городские власти сообщают об обновлении сотрудничества с ЮНИСЕФ . Она включает безопасное образование, здравоохранение, социальную политику, защиту детей, поддержку молодежи и развитие критической инфраструктуры.

Перед объявлением деталей финансирования городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что для Харькова ключевым является не сам процесс переговоров, а конкретный результат. По его словам, именно такие договоренности позволяют городу сохранять стабильность в сложных условиях.

"Результат — единственное, что имеет значение. И вчера в Гданьске, накануне официального старта конференции Ukraine Recovery Conference, Харьков получил именно результат — 47 миллионов евро для устойчивости города ".

Для Харькова перед отопительным сезоном это одно из ключевых направлений работы. Это позволяет нам не только реагировать на вызовы, но и планировать дальнейшее развитие городской инфраструктуры", — отметил Терехов.

Также мэр Харькова подчеркнул важную роль международной платформы Ukraine Recovery Conference и участия Харькова в собственных сайд-ивентах. По его словам, это позволяет презентовать опыт прифронтовых городов на международном уровне и формировать системную модель обновления вместе с партнерами.

Отдельно городской голова поблагодарил международных партнеров, правительственные структуры, агентства ООН и города-партнеры за поддержку, подчеркнув, что Харьков остается одним из ключевых центров будущего послевоенного восстановления Украины.

Скриншот сообщения Терехова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Игорь Терехов заявил, что российская армия возобновила удары управляемыми авиабомбами по Харькову после длительного перерыва, нанося удары по жилым районам преимущественно на рассвете. Последние обстрелы пришлись на Холодногорский район, где были нанесены удары по жилой застройке и пострадали мирные жители. Терехов отметил, что ситуация с применением управляемых авиабомб вновь стала актуальной после примерно полугодовой паузы.

Новини.LIVE также писали, что российские атаки на Харьков изменяют интенсивность и происходят волнами, в том числе с повторным применением управляемых авиабомб. Кроме КАБов город регулярно атакуют дроны и применяются комбинированные удары по разным направлениям. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отметив, что такая тактика врага становится более сложной и непредсказуемой.