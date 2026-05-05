Терехов: международная помощь должна идти прифронтовым городам

Городской голова Харькова Игорь Терехов.

Международная помощь должна прежде всего направляться на прифронтовые города и громады. Игорь Терехов отметил необходимость их приоритетной поддержки из-за высоких рисков и сложной ситуации с безопасностью. Он подчеркнул, что таким регионам нужны быстрые решения и дополнительные ресурсы для стабильной работы.

Об этом мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Терехов о помощи прифронтовым городам

Игорь Терехов отметил необходимость системной поддержки прифронтовых регионов. Он отметил, что города вблизи фронта нуждаются не только в международной помощи, но и в дополнительных ресурсах и финансировании от государства, ведь цена ошибки там критически высока.

"Международная помощь должна справедливо распределяться — прежде всего прифронтовым городам...

Город Харьков — это такой гордый город, я бы сказал. Мы никогда не шли и не просили, не приходили с протянутой рукой и не говорили: "ой, дайте, нам трудно". Мы все делали сами. Поддержите — спасибо. Не поддержали — ну что ж. Закусили губы и пошли дальше. И делаем, делаем, делаем, мы работаем.

Я хочу, чтобы все прифронтовые города и громады, военные наши города, они имели поддержку. Имели поддержку правительства, государства. Это и финансовая поддержка, и поддержка ресурсная. Это очень важно.

И поддержка наших международных партнеров. И это тоже очень важно. Я за то, чтобы международная помощь сотрудничала", — отметил Терехов.

По его словам, в военных городах решения должны приниматься значительно быстрее, чем в тыловых регионах, поскольку от этого зависит безопасность людей и стабильность работы громад.

"Цена ошибки в военных городах, в прифронтовых городах слишком велика. Мы не имеем права на ошибку. Совсем не имеем. Нам нужно более быстрое принятие решения. Момент принятия решений гораздо быстрее, чем в тыловых регионах", — подчеркнул Терехов.

Новини.LIVE информировали, что недавно Игорь Терехов отметил необходимость обеспечить украинцам доступ к безопасному, качественному и доступному жилью. Он подчеркнул, что обновление жилищной политики должно сохранять социальную направленность и учитывать различные условия в регионах. Также, по его словам, важно сформировать устойчивую модель финансирования для развития жилищного строительства и восстановления страны.

Новини.LIVE также писали, что ранее Игорь Терехов заявлял, что подготовка к отопительному сезону в прифронтовых городах усложняется из-за бюрократических процедур. По его словам, затягивание согласований тормозит запуск когенерационных установок, которые должны усилить энергосистему. Он призвал правительство упростить подключение оборудования, чтобы успеть подготовиться к зиме.