Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов: международная помощь должна идти прифронтовым городам

Терехов: международная помощь должна идти прифронтовым городам

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 19:31
Терехов: международная помощь должна идти прифронтовым городам
Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Международная помощь должна прежде всего направляться на прифронтовые города и громады. Игорь Терехов отметил необходимость их приоритетной поддержки из-за высоких рисков и сложной ситуации с безопасностью. Он подчеркнул, что таким регионам нужны быстрые решения и дополнительные ресурсы для стабильной работы.

Об этом мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Терехов о помощи прифронтовым городам

Игорь Терехов отметил необходимость системной поддержки прифронтовых регионов. Он отметил, что города вблизи фронта нуждаются не только в международной помощи, но и в дополнительных ресурсах и финансировании от государства, ведь цена ошибки там критически высока.

"Международная помощь должна справедливо распределяться — прежде всего прифронтовым городам...

Город Харьков — это такой гордый город, я бы сказал. Мы никогда не шли и не просили, не приходили с протянутой рукой и не говорили: "ой, дайте, нам трудно". Мы все делали сами. Поддержите — спасибо. Не поддержали — ну что ж. Закусили губы и пошли дальше. И делаем, делаем, делаем, мы работаем.

Читайте также:

Я хочу, чтобы все прифронтовые города и громады, военные наши города, они имели поддержку. Имели поддержку правительства, государства. Это и финансовая поддержка, и поддержка ресурсная. Это очень важно.

И поддержка наших международных партнеров. И это тоже очень важно. Я за то, чтобы международная помощь сотрудничала", — отметил Терехов.

По его словам, в военных городах решения должны приниматься значительно быстрее, чем в тыловых регионах, поскольку от этого зависит безопасность людей и стабильность работы громад.

"Цена ошибки в военных городах, в прифронтовых городах слишком велика. Мы не имеем права на ошибку. Совсем не имеем. Нам нужно более быстрое принятие решения. Момент принятия решений гораздо быстрее, чем в тыловых регионах", — подчеркнул Терехов.

Новини.LIVE информировали, что недавно Игорь Терехов отметил необходимость обеспечить украинцам доступ к безопасному, качественному и доступному жилью. Он подчеркнул, что обновление жилищной политики должно сохранять социальную направленность и учитывать различные условия в регионах. Также, по его словам, важно сформировать устойчивую модель финансирования для развития жилищного строительства и восстановления страны.

Новини.LIVE также писали, что ранее Игорь Терехов заявлял, что подготовка к отопительному сезону в прифронтовых городах усложняется из-за бюрократических процедур. По его словам, затягивание согласований тормозит запуск когенерационных установок, которые должны усилить энергосистему. Он призвал правительство упростить подключение оборудования, чтобы успеть подготовиться к зиме.

Харьков Харьковская область Игорь Терехов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации