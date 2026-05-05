Терехов: міжнародна допомога має йти прифронтовим містам

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міжнародна допомога повинна насамперед спрямовуватися на прифронтові міста та громади. Ігор Терехов наголосив на необхідності їх пріоритетної підтримки через високі ризики та складну безпекову ситуацію. Він підкреслив, що таким регіонам потрібні швидші рішення і додаткові ресурси для стабільної роботи.

Про це мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Терехов про допомогу прифронтовим містам

Ігор Терехов наголосив на необхідності системної підтримки прифронтових регіонів. Він зазначив, що міста поблизу фронту потребують не лише міжнародної допомоги, а й додаткових ресурсів і фінансування від держави, адже ціна помилки там є критично високою.

"Міжнародна допомога має справедливо розподілятись — насамперед прифронтовим містам...

Місто Харків — це таке горде місто, я б сказав. Ми ніколи не йшли й не прохали, не приходили з протягнутою рукою і не казали: "ой, дайте, нам важко". Ми все робили самі. Підтримаєте — дякую. Не підтримали — ну що ж. Закусили губи й пішли далі. І робимо, робимо, робимо, ми працюємо.

Я хочу, щоб всі прифронтові міста та громади, військові наші міста, вони мали підтримку. Мали підтримку уряду, держави. Це і фінансова підтримка, і підтримка ресурсна. Це дуже важливо.

І підтримка наших міжнародних партнерів. І це теж дуже важливо. Я за те, щоб міжнародна допомога співпрацювала", — зазначив Терехов.

За його словами, у воєнних містах рішення мають ухвалюватися значно швидше, ніж у тилових регіонах, оскільки від цього залежить безпека людей і стабільність роботи громад.

"Ціна помилки у воєнних містах, у прифронтових містах занадто велика. Ми не маємо права на помилку. Зовсім не маємо. Нам потрібне швидше прийняття рішення. Момент прийняття рішень набагато швидше, ніж в тилових регіонах", — наголосив Терехов.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ігор Терехов наголосив на необхідності забезпечити українцям доступ до безпечного, якісного та доступного житла. Він підкреслив, що оновлення житлової політики має зберігати соціальну спрямованість і враховувати різні умови в регіонах. Також, за його словами, важливо сформувати стійку модель фінансування для розвитку житлового будівництва та відновлення країни.

Новини.LIVE також писали, що раніше Ігор Терехов заявляв, що підготовка до опалювального сезону у прифронтових містах ускладнюється через бюрократичні процедури. За його словами, затягування погоджень гальмує запуск когенераційних установок, які мають посилити енергосистему. Він закликав уряд спростити підключення обладнання, щоб встигнути підготуватися до зими.