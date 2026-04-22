Терехов: Надо убрать бюрократические барьеры в подготовке к зиме

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

Когенерационные установки сегодня являются важным шагом для укрепления энергосистемы прифронтовых городов, однако бюрократия и затягивание согласований тормозят их запуск. Во время заседания Совета Коалиции глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, отметил: без срочных решений на государственном уровне по упрощению подключения оборудования, пройти следующий отопительный сезон будет крайне трудно.

"Мы примерно посчитали, что мы тратим времени на 40% больше, чем могли бы тратить, чтобы подключить все это наше когенерационное оборудование. На самом деле есть практика затягивания согласований. Я очень хочу, чтобы после сегодняшней нашей встречи этой практики не было", — подчеркнул Терехов.

Председатель АПМГ призвал Правительство принять отдельные решения для обеспечения прохождения следующего отопительного сезона.

"Сегодня, особенно для прифронтовых городов и громад, мы нуждаемся в отдельных решениях. Отдельных решений относительно того, чтобы наше когенерационное оборудование работало. Сейчас мы не говорим об экономике, сегодня мы говорим о том, что когенерация обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона, что даст возможность людям не выезжать из прифронтовых городов и громад. И это вопрос, который нужно решать сейчас, уже не откладывая, на государственном уровне", — констатировал Игорь Терехов.

Терехов раскритиковал предложения по привлечению мигрантов как способа преодоления демографической проблемы в Украине. Он подчеркнул, что восстановление государства должно основываться на возвращении украинцев.

Ранее Терехов отметил, что бесплатный проезд в метро соответствует нынешним реалиям. Он отметил, что во время воздушных тревог, когда метрополитен выполняет функцию укрытия, взимать плату с пассажиров неуместно.