Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов: Надо убрать бюрократические барьеры в подготовке к зиме

Терехов: Надо убрать бюрократические барьеры в подготовке к зиме

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 19:42
Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Фото: Facebook Игоря Терехова

Когенерационные установки сегодня являются важным шагом для укрепления энергосистемы прифронтовых городов, однако бюрократия и затягивание согласований тормозят их запуск. Во время заседания Совета Коалиции глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, отметил: без срочных решений на государственном уровне по упрощению подключения оборудования, пройти следующий отопительный сезон будет крайне трудно.

"Мы примерно посчитали, что мы тратим времени на 40% больше, чем могли бы тратить, чтобы подключить все это наше когенерационное оборудование. На самом деле есть практика затягивания согласований. Я очень хочу, чтобы после сегодняшней нашей встречи этой практики не было", — подчеркнул Терехов.

Председатель АПМГ призвал Правительство принять отдельные решения для обеспечения прохождения следующего отопительного сезона.

"Сегодня, особенно для прифронтовых городов и громад, мы нуждаемся в отдельных решениях. Отдельных решений относительно того, чтобы наше когенерационное оборудование работало. Сейчас мы не говорим об экономике, сегодня мы говорим о том, что когенерация обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона, что даст возможность людям не выезжать из прифронтовых городов и громад. И это вопрос, который нужно решать сейчас, уже не откладывая, на государственном уровне", — констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, Терехов раскритиковал предложения по привлечению мигрантов как способа преодоления демографической проблемы в Украине. Он подчеркнул, что восстановление государства должно основываться на возвращении украинцев.

Читайте также:

Ранее Терехов отметил, что бесплатный проезд в метро соответствует нынешним реалиям. Он отметил, что во время воздушных тревог, когда метрополитен выполняет функцию укрытия, взимать плату с пассажиров неуместно.

отопительный сезон Игорь Терехов Харьков
Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Автор:
Яна Катасонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации