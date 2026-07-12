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Головна Харків Терехов може стати сильним лідером для Кабміну, — політолог

Терехов може стати сильним лідером для Кабміну, — політолог

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 21:33
Терехов може стати прем'єр-міністром — політолог оцінив шанси
Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов виглядає дуже перспективним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, якщо говорити про ефективність. Ключовим аргументом є його управлінська компетентність.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку думку висловив політичний експерт та блогер Володимир Цибулько у своєму пості.

Чому Терехов підходить на посаду прем'єра

Цибулько нагадав, що Юлія Свириденко йде з посади прем'єр-міністра України. Серед кандидатів, які активно обговорюються в медіа на посаду очільника Кабміну, — Ігор Терехов. 

"Серед шорт-листа кандидатів, який зараз активно обговорюється в медіа, фігура мера Харкова Ігоря Терехова виглядає не просто вагомо, а фактично безальтернативно, якщо ми говоримо про ефективність. І дуже знаково, якщо ми говоримо про політику", — зазначив політолог. 

На його переконання, ключовим аргументом є управлінська компетентність Терехова та його розуміння реальних господарських процесів.

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"Людина, яка змогла з нуля побудувати першу в країні підземну школу, запустити підземні дитячі садки, утримувати в робочому стані критичну інфраструктуру міста під постійними обстрілами, точно знає, як працює ТЕЦ, водоканал чи логістичний вузол. Це безцінні знання та досвід для воюючої країни", — підкреслив Володимир Цибулько. 

За його словами, Терехов не лише технократ-практик, а й політик з власним баченням державної політики, зокрема щодо розвитку промисловості, оборонно-промислового комплексу, енергетики та державної програми будівництва житла. Окремо експерт відзначив позицію Терехова щодо трудових мігрантів.

"На відміну від більшості політиків та експертів Терехов вважає, що передусім потрібно робити ставку на соціалізацію ВПО і повернення українських громадян, ніж залучати мігрантів", — заявив Цибулько.

На думку політолога, призначення Терехова стало б прагматичним кроком, орієнтованим на стабілізацію економіки, а сам він залишається одним із провідних кандидатів на цю посаду навіть у разі іншого розвитку політичної кон'юнктури.

"Якщо найближчим часом ставка буде робитись на укріплення економіки, посилення соціальної сфери та підготовку до відбудови, кращої кандидатури на прем'єра ніж Ігор Терехов складно знайти", — резюмував експерт.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Терехова розглядають на посаду прем'єр-міністра. Однак у переліку є й інші претенденти.

Політолог Віталій Кулик пояснив доцільність призначення Терехова прем’єром. За його словами, Кабінет міністрів під його керівництвом міг би стати центром сили, а не формальністю.

Кабінет міністрів Ігор Терехов кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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