Повернення людей до прифронтових міст — Терехов назвав ключові умови

Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Повернення українців до прифронтових міст залежить насамперед від безпекової ситуації та наявності роботи. Також необхідно реалізовувати масштабні проєкти з відбудови та економічного розвитку за підтримки міжнародних партнерів.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

Повернення дюдей до прифронтових міст

Терехов наголосив, що кожне прифронтове місто має розробити чіткий план дій та економічний проєкт, який стимулюватиме людей повертатися додому. Водночас до реалізації таких ініціатив необхідно активно залучати міжнародних партнерів.

"У кожного міста повинен бути чіткий план дій та економічний проєкт повернення людей. Для нас дуже важливо, аби до цього долучилися міжнародні партнери. Потрібно створювати проєкти, які будуть "якірними" для того, щоб люди поверталися", — зазначив мер Харкова.

Він також додав, що ключовими складовими таких проєктів мають стати економічний розвиток, створення нових робочих місць, будівництво соціального житла та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про реконструкцію шкіл, дитячих садків і лікарень, адже саме це впливає на рішення людей повернутися до рідних міст.

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"Для людей дуже важливо, аби вони ухвалювали рішення повертатися. Безпекова ситуація та робота — перш за все", — підсумував Терехов.

Реконструкція скверу у Харкові

Окремо міський голова розповів про долю скверу на площі Соборній у Харкові. За його словами, на останній сесії Харківської міської ради депутати скасували договір оренди земельної ділянки, на якій розташовані будівля єпархії та сквер.

Надалі цю територію планують розділити на три окремі земельні ділянки, а сам сквер передадуть одному з комунальних підприємств міста.

"Сквер буде наданий одному з наших комунальних підприємств для подальшої реконструкції та обслуговування", — повідомив Терехов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов назвав головні пріоритети бюджетної політики держави. Асоціація прифронтових міст та громад розпочала підготовку пакета законодавчих і бюджетних ініціатив.

Також міський голова розповів, що у Харкові працюють дев'ять підземних шкіл. Місто стло одним із перших, хто запровадив такий формат навчання.