Обучение школьников в Харькове — с 1 сентября 40% первоклассников учатся офлайн

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

С 1 сентября в Харькове около 40% обучаются офлайн. В укрытиях города с начала учебного года за парты сели 5800 школьников.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Терехов рассказал, что в городе для обучения детей обустроили уже шесть станций метрополитена. Преимущественно это первоклассники.

"Хочу сказать, что 40% первоклассников, которые сейчас находятся в Харькове, имеют возможность и учатся в режиме офлайн", — добавил он.

Отметим, что Министерство образования и науки Украины утвердило приказ №1112 "О порядке и условиях получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях в Украине". Настоящий документ определил условия для возвращения как можно большего количества учащихся к очному обучению при наличии укрытий и требований для функционирования дистанционных классов. Среди таких регионов — Харьковщина.