Навчання школярів у Харкові — з 1 вересня 40% першокласників навчаються офлайн

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

З 1 вересня у Харкові близько 40% навчаються офлайн. В укриттях міста з початку навчального року за парти сіли 5800 школярів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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Терехов розповів, що в місті для навчання дітей облаштували вже шість станцій метрополітену. Переважно це першокласники.

"Хочу сказати, що 40% першокласників, які зараз перебувають у Харкові, мають можливість і навчаються у режимі офлайн", — додав він.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України затвердило наказ № 1112 "Про порядок та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах в Україні". Цей документ визначив умови для повернення якомога більшої кількості учнів до очного навчання за наявності укриттів та вимоги для функціонування дистанційних класів. Серед таких регіонів — Харківщина.