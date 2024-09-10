Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Терехов назвав кількість першокласників, які навчаються офлайн у Харкові arrow

Терехов назвав кількість першокласників, які навчаються офлайн у Харкові

10 вересня 2024 13:21
Катерина Османська - Редактор
Навчання школярів у Харкові — з 1 вересня 40% першокласників навчаються офлайн
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
Катерина Османська - Редактор

З 1 вересня у Харкові близько 40% навчаються офлайн. В укриттях міста з початку навчального року за парти сіли 5800 школярів. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону

Читайте також:

Як навчатимуться школярі у Харкові

Терехов розповів, що в місті для навчання дітей облаштували вже шість станцій метрополітену. Переважно це першокласники.

"Хочу сказати, що 40% першокласників, які зараз перебувають у Харкові, мають можливість і навчаються у режимі офлайн", — додав він. 

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України затвердило наказ № 1112 "Про порядок та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах в Україні". Цей документ визначив умови для повернення якомога більшої кількості учнів до очного навчання за наявності укриттів та вимоги для функціонування дистанційних класів. Серед таких регіонів — Харківщина.

Також важливі новини дня по темі:

Харків навчання школярі війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

14:38 Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

14:38 Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — прокурор МКС відреагував

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

14:34 В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:18 Українська авіабомба завершує випробування — стала відома вартість

14:14 На Харківщині бійці 3 ОШБр під час зачистки бліндажів затрофеїли російську рацію та кулемет

14:14 ЗСУ бракує 500 млрд гривень — Шмигаль назвав суму, в яку обходиться утримання одного військового

14:05 Заниження доплат до пенсій — Лубінець вважає неконституційною норму закону

13:59 Спроба №6 — Білгород-Дністровський порт знову виставили на аукціон

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

14:38 Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

14:38 Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — прокурор МКС відреагував

14:34 В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту

14:18 Українська авіабомба завершує випробування — стала відома вартість

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:14 На Харківщині бійці 3 ОШБр під час зачистки бліндажів затрофеїли російську рацію та кулемет

14:14 ЗСУ бракує 500 млрд гривень — Шмигаль назвав суму, в яку обходиться утримання одного військового

14:05 Заниження доплат до пенсій — Лубінець вважає неконституційною норму закону

13:59 Спроба №6 — Білгород-Дністровський порт знову виставили на аукціон

13:57 США розгорнуть ракетні комплекси в Японії, які здатні уразити Росію, — ЗМІ

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже