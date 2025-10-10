Видео
Главная Харьков Терехов назвал ключевую цель атак России на энергетику

Терехов назвал ключевую цель атак России на энергетику

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 18:45
Терехов рассказал о главной цели ударов РФ по энергетике
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов назвал главную цель ударов России по критической инфраструктуре Украины. В частности он отметил, что враг избрал тактику уничтожать энергетику.

Об этом он заявил во время встречи "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых общин" в Чернигове, информирует корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Терехов об основной цели ударов РФ по энергетике

Мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что россияне целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру по всей Украине — от Харьковщины до Черниговщины и Сумщины.

По словам Терехова, цель россиян — "положить" нашу энергосистему. Он отметил, что паниковать не стоит, ведь именно это и является главной целью врага, чтобы сломать людей и вызвать коллапс.

"Враг выбрал тактику, которая будет по всей Украине. Тактика россиян сегодня — это сделать так, чтобы положить нам энергетическую систему, систему генерации. Что страдает? Трансформаторная подстанция. Такая же ситуация и на Черниговщине, Сумщине, везде.

Сегодня нужно понимать, что это вызов накануне зимы. Нужно понимать определенные планы действий. Это трудно, но главное что мы понимаем, что и как делать", — сказал Терехов.

Мэр Харькова убежден, что будет трудно. Однако, по его мнению, Украина сможет пройти этот отопительный сезон.

"Я уверен, что будет трудно, но мы пройдем отопительный сезон. Мы переживем. Относительно паники — никакой паники не нужно. Паника — это главная цель нашего врага. Сделать панику, чтобы люди выезжали, чтобы был коллапс. Наша общая задача — удержать все", — подчеркнул городской голова Харькова.

В частности, он поблагодарил работников коммунальных служб и энергетиков за работу.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

А нардеп объяснил, чего Россия пытается достичь ударами по украинской энергетике.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
