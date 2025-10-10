Терехов розповів про головну мету ударів РФ по енергетиці

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов назвав головну мету ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Зокрема він зазначив, що ворог обрав тактику знищувати енергетику.

Про це він заявив під час зустрічі "Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад" у Чернігові, інформує кореспондент Новини.LIVE.

Терехов про основну мету ударів РФ по енергетиці

Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що росіяни цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру по всій Україні — від Харківщини до Чернігівщини та Сумщини.

За словами Терехова, мета росіян — "покласти" нашу енергосистему. Він наголосив, що панікувати не варто, адже саме це і є головною метою ворога, щоб зламати людей і спричинити колапс.

"Ворог обрав тактику, яка буде по всій Україні. Тактика росіян сьогодні — це зробити так, щоб покласти нам енергетичну систему, систему генерації. Що страждає? трансформаторна підстанція. Така ж ситуація і на Чернігівщині, Сумщині, всюди.

Сьогодні потрібно розуміти, що це виклик напередодні зими. Потрібно розуміти певні плани дій. Це важко, але головне, що ми розуміємо, що і як робити", — сказав Терехов.

Мер Харкова переконаний, що буде важко. Однак, на його думку, Україна зможе пройти цей опалювальний сезон.

"Я впевнений, що буде важко, але ми пройдемо опалювальний сезон. Ми переживемо. Щодо паніки — ніякої паніки не потрібно. Паніка — це головна мета нашого ворога. Зробити паніку, щоб люди виїжджали, щоб був колапс. Наше спільне завдання — утримати все", — наголосив міський голова Харкова.

Зокрема, він подякував працівникам комунальних служб та енергетикам за роботу.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 жовтня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру України.

