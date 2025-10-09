Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Харьков Будет чрезвычайно трудно — Терехов призвал готовиться к зиме

Будет чрезвычайно трудно — Терехов призвал готовиться к зиме

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 21:19
Терехов призвал готовиться к самой тяжелой зиме — видео
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Городской голова Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов предупредил о тяжелой зиме. Мэр отметил, что впереди украинцев ждет непростой период и стоит быть готовыми к этому.

Об этом он заявил во время встречи "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых громад" в Чернигове сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Терехов о подготовке к зиме

Руководитель Ассоциации отметил, что российские оккупанты усиливают удары по энергообъектам Украины, поэтому регионам стоит сосредоточиться на том, чтобы города и общины были готовы к зиме.

"Сейчас есть вызов — тяжелая зима, мы это понимаем. Враг выбрал тактику разрушать нам энергетику. Будет очень трудно, но нам нужно сделать так, чтобы удержать свои общины, города, и просто делать свое дело", — сказал Терехов.

Напомним, ранее городской голова сообщил, что всего за несколько дней враг уничтожил две подстанции, которые питали значительную часть Харькова. В связи с такими атаками врага, по мнению мэра, грядущая зима станет самой тяжелой для города.

А также Терехов рассказал, как Харьков готовится к зимнему сезону, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России.

Харьков зима Игорь Терехов война в Украине энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации