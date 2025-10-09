Терехов призвал готовиться к самой тяжелой зиме — видео

Будет чрезвычайно трудно — Терехов призвал готовиться к зиме
Городской голова Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов предупредил о тяжелой зиме. Мэр отметил, что впереди украинцев ждет непростой период и стоит быть готовыми к этому.
Об этом он заявил во время встречи "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых громад" в Чернигове сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Терехов о подготовке к зиме
Руководитель Ассоциации отметил, что российские оккупанты усиливают удары по энергообъектам Украины, поэтому регионам стоит сосредоточиться на том, чтобы города и общины были готовы к зиме.
"Сейчас есть вызов — тяжелая зима, мы это понимаем. Враг выбрал тактику разрушать нам энергетику. Будет очень трудно, но нам нужно сделать так, чтобы удержать свои общины, города, и просто делать свое дело", — сказал Терехов.
Напомним, ранее городской голова сообщил, что всего за несколько дней враг уничтожил две подстанции, которые питали значительную часть Харькова. В связи с такими атаками врага, по мнению мэра, грядущая зима станет самой тяжелой для города.
А также Терехов рассказал, как Харьков готовится к зимнему сезону, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России.
