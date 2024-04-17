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Терехов назвал самые опасные риски для Харькова без помощи США

17 апреля 2024 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Терехов назвал самые опасные риски для Харькова без помощи США
Последствия ударов по Харькову. Фото: The Guardian
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Харьков рискует стать "вторым Алеппо" без помощи США. Сейчас россияне ежедневно обстреливают гражданскую инфраструктуру и разрушают энергетические объекты города.

Об этом сообщает The Guardian.

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Терехов сообщил изданию The Guardian, что оккупанты сменили тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 миллиона его жителей, обстреливая жилые кварталы. Поэтому люди сталкиваются с внеплановыми отключениями электроэнергии на несколько часов подряд.

"Пакет военной помощи США в размере 60 млрд долларов, который застопорился в Конгрессе, имеет критическое значение для нас. Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо", — говорится в сообщении.

Что известно об Алеппо

Алеппо — древний город на северо-западе Сирии. С 2012 года в городе началась гражданская война. Уже в 2016 году к этому присоединилась Россия. Поддерживая правительство Башара Асада, РФ начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где прятались оппозиционные силы и мирные жители. Жестокие российские атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

В 2016 году восточный Алеппо упал под давлением правительственных сил, но последствия бомбардировок до сих пор ощущаются: тысячи людей остаются беженцами, а город нуждается в масштабном восстановлении.

Что происходит в Харькове

Напомним, недавно агентство Bloomberg сообщило, что западные чиновники рассматривают последние обстрелы Харькова как умышленные попытки Кремля сделать город непригодным для жизни и заставить мирных жителей эвакуироваться.

Кроме того, в сети активно ходят слухи, что захватчики готовят новое наступление на город, истощая и разрушая энергосистему Харькова и Украины в целом.

Добавим, из-за постоянных вражеских атак с утра 15 апреля в Харьковской области применяют графики почасовых отключений электричества. В настоящее время обесточены 240 тысяч потребителей.

США
Харьков
военная помощь
обстрелы
Игорь Терехов
война в Украине

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